Сибирские физики помогут модернизировать Большой адронный коллайдер

Ученые новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) им. Будкера СО РАН включились в работу по модернизации Большого адронного коллайдера. Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", специалисты улучшат вакуумные условия установки и создадут новое программное обеспечение для ее детектора.

Сейчас в ЦЕРН идет подготовка к третьему этапу экспериментов на Большом адронном коллайдере, второй этап завершился в уходящем году. Следующая экспериментальная программа начнется через 2,5 года, за это время знаменитая установка будет модернизирована до степени "Большой адронный коллайдер с высокой светимостью".

- По соглашению с ЦЕРНом на нашем коллайдере ВЭПП-2000 создана установка, где изучается десорбция, а именно газоотделение из вакуумной камеры под действием синхротронного излучения. Дело в том, что протоны при высокой энергии испускают свет, который вызывает выделение газа из вакуумной камеры, и это может сильно портить работу Большого адронного коллайдера, - рассказывает замдиректора ИЯФ Юрий Тихонов.

По его словам, основная сложность заключается в том, что эксперименты должны проводиться при рабочей температуре Большого адронного коллайдера, то есть близкой к абсолютному нулю. В подобных условиях процесс вырывания атомов из поверхностей металлов еще не происходил, и новосибирская установка должна сымитировать его, чтобы подобрать оптимальные варианты материалов и покрытий для готовящейся модернизации.

Что касается программного обеспечения для детекторов коллайдера, оно позволит освоить совершенно новые методы обработки результатов, получаемых в ходе экспериментов.