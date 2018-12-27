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Рубрика: Общество
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В Новосибирске Деды Морозы-альпинисты поздравили маленьких пациентов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирская областная больница устроила для маленьких пациентов настоящий праздник - три Деда Мороза и Снегурочка спустились с крыши, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом.

Как рассказала "РГ" представитель медучреждения Марина Пляскина, в роли главных праздничных волшебников выступили промышленные альпинисты, причем организация такого "утренника" была их инициативой. Летом верхолазы уже имели возможность порадовать детей в костюмах самых популярных супергероев из комиксов.

Фото: depositphotos.com
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- Пока Деды Морозы спускались с крыши, они заглядывали в окна детских палат, махали руками - для детей это было настоящим чудом. Следом, чуть медленнее, спускалась Снегурочка, - говорит Марина Пляскина. - Добравшись до первого этажа, они устроили настоящий праздник в приемном покое - дарили подарки, дети читали им стихи. Причем не меньше, а может даже больше ребятишек радовались мамы. Большинство пациентов из сельских районов, где не всегда есть возможность организовать такое костюмированное представление.

По словам специалиста Новосибирской областной больницы, сейчас там на лечении находится чуть более ста детей, которых потихоньку выписывают домой для празднования Нового года. Тем не менее двум десяткам ребят скорее всего придется отмечать Новый год в клинике.

Специально для того, чтобы охватить вниманием всех маленьких пациентов, новогодний квартет прошелся по всем детским отделениям: офтальмологии, травматологии, пульмонологии, неврологии, хирургии и отделению старшего детского возраста. Заглянули и к единственному пациенту реанимации.

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