Новости

Беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами создадут в России 12:35
СМИ: Марат Башаров опять избил новую жену 12:30
Режим работы МЦК изменится с 29 декабря по 8 января 12:26
Видео: Новый летающий танкер РФ показали изнутри 12:20
Петербургское управление МЧС названо лучшим в стране 12:19
Международный финансовый конгресс состоится в июле 2019 года 12:16
В Сибири доказали возможность создания плазменного двигателя 12:15
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными 12:14
В центре Москвы пассажир зарезал таксиста 12:12
СК уточнил число погибших при пожаре в Ростовской области 12:08
В Приамурье рассказали о новых случаях заражения детей гепатитом С 12:06
МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев 12:00
СМИ: США и Китай в январе проведут торговые переговоры 11:58
В Башкирии приостановили работу завода из-за вредных выбросов 11:55
9 команд РФ примут участие в студенческом ЧМ по спортивному программированию 11:50
Мать и трое детей пострадали в ДТП в Иванове 11:44
Житель Тюмени спас мальчика, заблудившегося в 35-градусный мороз 11:42
В Петербурге полиция объявила в розыск груз репчатого лука 11:40
Калининградца будут судить за отравление 54 студентов стройотряда 11:38
Снайперы-миротворцы ЦВО научились вести "гуманный огонь" 11:33
Ведущие "Орла и Решки" заявили о закрытии проекта 11:33
"ГАЗель" получит подушки безопасности в 2019 году 11:33
Хабаровчанин взорвал боевую гранату на территории торговой базы 11:32
Средний размер ипотечного кредита достиг "рекордных" значений 11:27
Ушанки, медведь, водка: вышел трейлер комедии "Как я стал русским" 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 12:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири доказали возможность создания плазменного двигателя

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Институте ядерной физики СО РАН в первые месяцы следующего года стартует экспериментальная программа с использованием установки по удержанию плазмы. Как сообщает Интерфакс, планируемые параметры плазмы пригодны для создания ракетного двигателя.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Петербурге построят самодвижущуюся платформу для изучения Арктики

Термоядерная установка работает по новому принципу, когда плазма удерживается в магнитной ловушке благодаря магнитному полю, закрученному в спираль. В перспективе такое устройство позволит создать двигатели мегаваттной мощности и позволит расширить расчетные параметры электрореактивных двигателей.

- Мы готовимся к началу экспериментов, которые должны в полном масштабе продемонстрировать возможности этой установки, - говорит замдиректора института Александра Иванова. - Температура плазмы в ней - 100 тысяч градусов, плотность достаточно большая. Для двигателя - это то, что нужно.

По словам ученого, специалистам института уже удалось доказать принципиальную возможность создания плазменного ракетного двигателя. Проводимые ранее эксперименты показали, что эффективно работает не только собранный образец мотора, но и устройство уменьшения потерь из плазмы. А в качестве рабочего вещества в двигателе может использоваться вода.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими
СК займется проверкой качества следствия