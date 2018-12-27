В Сибири доказали возможность создания плазменного двигателя

В Институте ядерной физики СО РАН в первые месяцы следующего года стартует экспериментальная программа с использованием установки по удержанию плазмы. Как сообщает Интерфакс, планируемые параметры плазмы пригодны для создания ракетного двигателя.

Термоядерная установка работает по новому принципу, когда плазма удерживается в магнитной ловушке благодаря магнитному полю, закрученному в спираль. В перспективе такое устройство позволит создать двигатели мегаваттной мощности и позволит расширить расчетные параметры электрореактивных двигателей.

- Мы готовимся к началу экспериментов, которые должны в полном масштабе продемонстрировать возможности этой установки, - говорит замдиректора института Александра Иванова. - Температура плазмы в ней - 100 тысяч градусов, плотность достаточно большая. Для двигателя - это то, что нужно.

По словам ученого, специалистам института уже удалось доказать принципиальную возможность создания плазменного ракетного двигателя. Проводимые ранее эксперименты показали, что эффективно работает не только собранный образец мотора, но и устройство уменьшения потерь из плазмы. А в качестве рабочего вещества в двигателе может использоваться вода.