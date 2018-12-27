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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Семь раз отмерили

В Новосибирске используют механизм государственно-частного партнерства при строительстве поликлиник
Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Экономика Сибири №7755 (292)
В Новосибирске будет построено семь новых зданий для действующих поликлинических отделений. Соответствующее постановление правительства Новосибирской области N 521-п подписал глава региона Андрей Травников. Предположительно услугами новых учреждений сможет воспользоваться как минимум каждый четвертый житель мегаполиса.
Фото: Алексей Саламатов/РГ
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О том, что до 2020 года в городе необходимо построить семь новых поликлиник, заговорили еще при прежнем руководстве области. Проблема доступности медицинской помощи особенно остра для новых развивающихся микрорайонов Новосибирска. По оценкам экспертов, реализация такого проекта потребовала бы более пяти миллиардов рублей. В бюджете необходимой суммы на эти цели нет, и власть предложила бизнесу поучаствовать в проекте.

Так, в июле прошлого года появилось постановление правительства N 292-п "О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске". Однако заявок на конкурс по выбору концессионера не поступило. И вот 24 декабря 2018-го правительство региона выпустило новое постановление, в котором говорится о принятом решении реализовать проект государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как отмечено в постановлении, целями проекта являются: повышение доступности и эффективности оказываемой первичной медико-санитарной помощи, развитие условий для стационарозамещающих технологий, увеличение продолжительности здоровой жизни и снижение смертности населения трудоспособного возраста.

Строительство городских поликлиник запланировано на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Райсовета, Степной, Виктора Уса и Ереванской. Эти же адреса были предложены и в прежнем постановлении. В новом документе подробно указаны основные технико-экономические показатели каждого создаваемого медицинского объекта. Например, должны быть детский и взрослый стационары.

Публичными партнерами по реализации проекта выступят органы власти Новосибирской области - в частности, соглашение с инвестором предстоит подписать минздраву региона. Операторами по эксплуатации новых зданий станут государственные бюджетные учреждения здравоохранения, в числе которых и ряд городских поликлиник.

Частный инвестор, согласно предварительному соглашению, займется проектированием и строительством объектов, используя том числе собственные или заемные средства. В приложении к губернаторскому постановлению отмечено, что инвестор вправе оставить себе часть помещений и вести коммерческую деятельность при условии, что она не противоречит общим целям эксплуатации объекта.

Фото: Сергей Мельников/РГ
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По информации ТАСС, готовность стать частным партнером в проекте выразила "Седьмая концессионная компания", которая входит в многопрофильный холдинг "ВИС". В Новосибирске группа "ВИС" известна тем, что ее участники уже стали концессионерами двух крупных проектов - строительства платного четвертого автомобильного мос-та через реку Обь и двух мусоросортировочных комплексов.

Согласно постановлению главы региона, министерство здравоохранения области в ближайшее время должно разместить информацию о проведении конкурса на право выбора частного партнера для осуществления проекта. В случае, если других заявок не будет, инвестором станет "Седьмая концессионная компания".

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

В этом году принят областной закон об управлении госсобственностью. Один из главных пунктов, обозначенных в нем, - все концессионные соглашения проходят через обсуждение с депутатами. Напомню: у депутатов были вопросы по ряду крупных инвестпроектов и концессий в части их нагрузки на бюджет региона. Думаю, в следующем году мы сможем сказать, как работают механизмы, предусмотренные новым законом. Сегодня идет конструктивный, профессиональный диалог с областным правительством о концессиях, в том числе о проекте строительства семи поликлиник.

Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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