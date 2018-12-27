В Новосибирской области появится лесопарковая зона

Вокруг Новосибирска создадут зеленый пояс площадью более 63 тысяч гектаров. Он пройдет по территориям Искитимского, Новосибирского, Колыванского и Мошковского районов области.

На последней в этом году сессии Законодательного собрания региона депутаты одобрили создание лесопарковой зоны. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт. Как отметил в своем докладе исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, речь идет об особо ценных лесах.

- Цель создания зеленого пояса - введение дополнительных ограничений на использование земельных участков, изменить границы которых без согласия общественности теперь будет невозможно, - подчеркнул Даниленко.

В течение 180 дней со дня принятия решения о создании зеленого пояса уполномоченный орган Новосибирской области должен установить его границы и включить в единый государственный реестр недвижимости.

- В перспективе планируется увеличить площадь за счет городских лесов Новосибирска, Бердска, лесов Новосибирского района, а также иных территорий, прилегающих к городу областному центру, - сообщил руководитель ведомства.

Обращения к властям Новосибирска и Бердска уже направлены. В Новосибирском районе готовы включить в зеленый пояс городские леса поселка Краснообск - 553 гектара. Информация о них сформирована и направлена в Рослесхоз для утверждения и создания Краснообского лесничества. Сейчас, по данным регионального минприроды, решается вопрос о передаче в лесной фонд еще 22 тысяч гектаров в Новосибирском районе.

Депутат Александр Барсуков выразил обеспокоенность судьбой Кудряшовского бора, где, по его словам, идет заготовка древесины, "бор изъезжен вдоль и поперек, свалки, стройки вокруг". По мнению депутата Дарьи Украинцевой, особое внимание следует уделить Новосибирску, который "существует практически без зеленых легких". А заместитель председателя профильного комитета Глеб Поповцев поинтересовался, не столкнется ли законодательная инициатива "с интересами предприятий, расположенных на данных территориях".

Между тем, как ранее пояснил заместитель губернатора области Александр Дубовицкий, выступая на заседании комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, четыре лесничества, которые становятся основой зеленого пояса, относятся к ценным лесам и лесопарковым зонам. То есть режим их использования не нарушается, а вводится дополнительно еще один этап общественного контроля.

Компетентно

Олег Подойма, председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям:

- Есть определенная уверенность в том, что закон будет принят. Решение о создании лесопаркового "защитного щита", как его еще называют, - только первый этап большой работы. Это вызвано необходимостью защитить от хозяйственной деятельности наши леса, ограничить использование земель, ориентировав территории на проведение рекреации, развитие туризма, отдыха людей. Защита лесов должна находиться под особым, постоянным контролем. Все сведения о лесопарковой защитной зоне будут внесены в кадастр.