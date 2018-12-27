Владимир Путин в четверг провел встречу с избранными губернаторами в представительском кабинете в Кремле. В разговоре с президентом принимали участие главы республики Хакасия, Приморского и Хабаровского краев, Владимирской области, а также Ненецкого автономного округа.

Президент поздравил глав субъектов с избранием "на важные посты" и заметил, что "чем ближе к людям, тем ответственнее и сложнее". "Кто-то из вас это уже знает, кто-то почувствует", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что после предвыборной кампании и победы на выборах теперь новым губернаторам нужно доказать свою состоятельность.

"Предвыборная кампания имеет свою логику, она заключается в том, чтобы показать избирателям свои намерения, показать то, что вы хотите добиться. Эта логика также диктует и резкую критику в отношении оппонентов. Но понятно также, что после окончания этого периода, наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали", - сказал Путин.

Он также напомнил, что у всех избранных губернаторов "разный жизненный и административный опыт". "Кто-то, как Олег Николаевич (Кожемяко - "РГ"), начинал свою трудовую деятельность как слесарь-сантехник, кто-то как врач, кто-то как юрист", - заметил Путин. Он также призвал их мобилизовать все, что накоплено за годы работы. "Ваш жизненный, производственный опыт, опыт общественной деятельности - и поработать, как следует, отложив все другие интересы и приоритеты. Я хочу пожелать вам достижения тех целей, которые вы перед собой ставили в ходе избирательной кампании", - заключил глава государства.

Отдельно президент отметил тот факт, что "представители оппозиционных партий добиваются целей, которые перед собой ставят".

"Я очень рад, что и представители оппозиционных партий добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят", - сказал Путин. Президент рассказал, что недавно обсуждал это с лидерами парламентских партий и обещал поддержку новым губернаторам. "Они (лидеры партий - "РГ") со своей стороны обещают вас всячески поддерживать, надеюсь, что вы эту поддержку почувствуете и со стороны государства, и с моей стороны, со стороны ваших однопартийцев. Хочу пожелать вам удачи", - заявил Путин.

Напомним, что по итогам второго тура во Владимирской области был избран кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, в Хабаровском крае победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В Хакасии второй тур выборов неоднократно переносился в связи со снятием кандидатур бывшего главы региона и других участников выборов. В итоге губернатором был избран единственный оставшийся в гонке кандидат Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ.

В Приморском крае в декабре прошли повторные выборы, на которых победил Олег Кожемяко. Александр Цыбульский был избран губернатором Ненецкого автономного округа в октябре на заседании Собрания депутатов НАО.