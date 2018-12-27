Алтайский край вошел в число 15 регионов, которые в 2019 году первыми начнут реализацию нацпроекта по повышению производительности труда. В крае уже разработали региональную программу. Она предполагает в ближайшие пять лет увеличение производительности труда минимум на пять процентов, как того требует соответствующий национальный проект. Но это приведет либо к сокращению рабочих мест, либо к существенному росту объемов производства. Ни к тому, ни к другому алтайские предприятия пока не готовы.

Без малого

- Уровень производительности труда в Алтайском крае низок, что обусловлено структурой его экономики, - поясняет заместитель председателя правительства региона, министр экономического развития Павел Дитятев. - У нас высокая доля сельского хозяйства, где производительность традиционно ниже, чем в обрабатывающих производствах. Но и там она составляет всего 53-54 процента от среднероссийского показателя. Так что нам есть, куда расти.

К участию в программе в крае планируют привлечь 105 предприятий машиностроительной, пищевой и химической промышленности, которые должны будут к 2024 году увеличить производительность труда на тридцать процентов. Но проблема в том, что пока нацпроект рассчитан только на крупные предприятия с годовой выручкой свыше 800 миллионов рублей. В обрабатывающих производствах в регионе таких 52, и не все из них способны на треть увеличить производительность труда.

Практически во всех отраслях доля малого и среднего бизнеса превышает семьдесят процентов, и без его участия реально увеличить производительность труда невозможно, утверждают потенциальные участники программы. К тому же, по мнению многих экспертов, крупным предприятиям сложнее наращивать производительность из-за того, что здесь трудится большое число работников, да и затраты на технологическое перевооружение нужны серьезные.

- Ни на одном предприятии-гиганте мы не увеличим производительность на тридцать процентов ни за пять, ни за десять лет, - уверен директор Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий Дмитрий Абалымов. - Поэтому ставку нужно делать не только на крупный бизнес, но и на средние и малые предприятия, которых в регионе большинство. На примере нашего кластера мы видим, что самые активные в освоении новых технологий - это небольшие предприятия, которые легко трансформируются и подстраиваются под запросы рынка. Крупные компании, как правило, не обладают такими свойствами.

Руководитель компании "Зиас Машинери" Константин Денисенко рассказал, что его небольшое предприятие готово увеличить производительность труда на тридцать процентов, но без государственной поддержки затраты на приобретение современных станков и внедрение новых технологий ему не осилить.

- А на крупных предприятиях потребуются еще более серьезные вложения. И будет ли эффект? Тот же "Алтайвагон" увеличил производство в этом году, потому что были заказы. Но сможет ли он обеспечить прирост каждый год? Ведь если увеличивать производительность на тридцать процентов и при этом не сокращать людей, то практически пропорционально должны вырасти и объемы производства. Куда поставлять продукцию? Проблему сбыта никто не отменял, - рассуждает производственник.

Региональные власти сейчас пытаются согласовать с федеральным минэкономразвития возможность участия в программе хотя бы среднего бизнеса. "Надеемся, что к 2020 году нам разрешат подключить к ней предприятия с выручкой до 400 миллионов рублей", - отметил министр экономического развития Павел Дитятев.

Программные противоречия

Еще одна проблема - высвобождение работников, которое неминуемо повлечет повышение производительности труда. Это не только может привести к росту безработицы, но и поставит под сомнение участие предприятий в программах гос-поддержки. "Во многих программах обязательным условием является создание дополнительных рабочих мест и увеличение численности работников. Те же резиденты территорий опережающего развития в Новоалтайске и Заринске обязаны открыть новые рабочие места. А программа повышения производительности предполагает сокращение персонала. Возникает противоречие", - подчеркивает Константин Денисенко.

- Мы понимаем, что есть риск высвобождения работников, поэтому предусмотрели в программе меры по переобучению и переквалификации сотрудников, чтобы обеспечить им эффективную занятость на этом же предприятии, - утверждает глава регионального мин-экономразвития.

- Но если работники остаются, то растут объемы выпуска продукции, которую нужно реализовывать, - напоминает руководитель подгруппы "Аграрный бизнес" Алтайского регионального отделения ОНФ Александр Босяк. - И эту проблему можно решить только расширением рынков сбыта - прежде всего за счет увеличения экспорта. Рост производительности труда и внедрение новых технологий должны повысить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, что позволит более активнее ее продвигать на внутреннем и внешнем рынках.

Поддержать нестандартно

Чтобы стимулировать предприятия к повышению производительности труда, им обещают государственную поддержку и на федеральном, и на региональном уровнях. В том числе новые виды помощи - например, льготные займы Фонда промышленности на технологическое перевооружение и модернизацию. Кроме того, предусмотрено снижение административных барьеров, маркетинговая поддержка при выходе компаний на новые рынки. Но объемы федерального финансирования пока не определены.

- Сейчас ставка делается на внутренние резервы предприятий, внедрение системы бережливого производства, эффективных технологий, - поясняет Павел Дитятев. - А поддержка пока планируется в рамках действующих государственных программ. Предусмотрено дополнительное федеральное финансирование на организацию опережающего обучения, дополнительного образования работников, которые могут попасть под сокращение. Но объемы этих средств пока тоже не определены.

По мнению Александра Босяка, чтобы достичь реального увеличения производительности труда, нужны не только стандартные меры госпомощи, но и прорывные решения.

- Надо активнее привлекать структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, недавно созданный Фонд развития Алтайского края. Необходимо объединить усилия всех институтов, только так мы сможем получить требуемые результаты, - уверен эксперт.

Справка РГ

В промышленном комплексе Алтайского края действует 9,6 тысячи субъектов предпринимательства, в том числе около 1,5 тысячи крупных и средних организаций. В сельском хозяйстве - более 6,5 тысячи, в том числе 849 крупных и средних, из которых лишь семь с годовой выручкой свыше 800 миллионов рублей.