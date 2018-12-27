Победитель и призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике Сергей Шубенков на оценку "отлично" защитил в Тюменском госуниверситете диплом по теме "Планирование подготовительного этапа годичного цикла у высококвалифицированных легкоатлетов, специализирующихся в беге на 110 метров с барьерами".

В качестве объектов для исследования Сергей взял результаты десяти лучших российских спринтеров-барьеристов на 60 и 110 метров. Во время сборов национальной команды исследовал методику тренировок развития дистанционной скорости и технику прохождения барьеров (чем, кстати, славится сам Шубенков). Автор работы отметил, что его партнерам приходится полагаться только на отечественный тренерский и научный опыт. О том, как готовятся к стартам зарубежные звезды, нам неизвестно.

- Это как полеты в космос. Никто не знает, как это удается нашим конкурентам, - отметил заслуженный мастер спорта России.

Кстати, высшее образование Шубенков получил еще в 2012 году в Алтайском госуниверситете, где учился на юриста. Второе высшее образование не было для знаменитого легкоатлета какой-то прихотью. Сергей считает, что ему необходимо досконально разбираться в том, чем он занимается. Все, по его словам, началось с вопросов тренеру Сергею Клевцову: "Зачем это упражнение, для чего делать вот это?". Заслуженный тренер России Клевцов дал много ценных советов во время работы над магистерской диссертацией, которая получилась довольно объемной - более восьмидесяти страниц. Шубенков признается, что последние дни "было нервненько", однако сама защита прошла в спокойной, доброжелательной обстановке.

Кстати

Сейчас Шубенков с нетерпением ждет ввода в строй реконструированного легкоатлетического манежа на территории краевого училища олимпийского резерва. Летом манеж, построенный в 1990-х пресловутым "хозспособом", пришел в аварийное состояние. Предполагалось, что манеж отремонтируют к ноябрю, но как всегда возникли различные сложности и неувязки, и теперь спортсмены вернутся в родной зал лишь в двадцатых числах декабря.