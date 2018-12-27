У Виталия Калоева родилась двойня

Новости

В музее Осло пропали шесть картин Мунка 00:49
Президент подписал закон о запрете жестокого обращения с животными 00:16
В Финляндии задержали россиянку по запросу США 27.12.2018
Депутат Рады заявил о лидерстве Украины среди стран-должников 27.12.2018
В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро 27.12.2018
Мишель Обама названа "самой уважаемой женщиной в Америке" в 2018 году 27.12.2018
Собянин подписал закон о снижении торгового сбора для бизнеса 27.12.2018
Лукашенко принял участие в благотворительном новогоднем карнавале 27.12.2018
Злоумышленник в Вене до ограбления храма "заминировал" другую церковь 27.12.2018
Турция вводит для туристов налог на безопасность 27.12.2018
Матвиенко: РФ не изменит внешнюю политику под гнетом санкций 27.12.2018
"Альпари" собирается обжаловать решение ЦБ 27.12.2018
На охрану белорусской АЭС заступили ракетные комплексы "Тор-М2" 27.12.2018
Украинский политолог Ковтун попал в базу данных "Миротворца" 27.12.2018
Матвиенко: Власти примут все меры для обеспечения роста зарплат россиян 27.12.2018
В Москве автохам не выпустил на выезд "скорую помощь" 27.12.2018
Песков пришел на премьеру шоу Навки "Аленький цветочек" 27.12.2018
Регистрация на авиарейсах Южной Кореи будет без удостоверений личности 27.12.2018
Матвиенко: За показатели по нацпроектам будут строго спрашивать 27.12.2018
Капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ будет Овечкин 27.12.2018
СМИ: Военные Южной Кореи перестанут называть армию КНДР "врагом" 27.12.2018
СМИ запутались в избитых женах актера Марата Башарова 27.12.2018
Ростуризм изменит систему мониторинга финансового состояния туроператоров 27.12.2018
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся 27.12.2018
Депутаты Махачкалы освободили от должности осужденного мэра 27.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 23:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Обрел смысл жизни

У Виталия Калоева родилась двойня
Текст: Юрий Гень
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
У Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером и затем убившего швейцарского диспетчера Петера Нильсена, по вине которого предположительно произошла трагедия, родилась двойня - мальчик и девочка.

О том, что Виталий Калоев вновь стал отцом, корреспонденту "РГ" в личной беседе рассказал близкий друг семьи Калоевых, бывший глава Северной Осетии, а ныне сенатор в Совете Федерации Таймураз Мамсуров.

Фото: AP
Виталий Калоев возмутился фильмом об авиакатастрофе над Боденским озером

- Для семьи Калоевых это событие сродни чуду и вообще повод задуматься о справедливости высших сил, - рассказал Мамсуров. - Ведь Виталий потерял в авиакатастрофе семью - жену, сына и дочь. И вот теперь небеса послали ему вновь - жену, сына и дочь. Он заново обрел смысл жизни. Сейчас Ирина, жена Виталия, после родов чувствует себя хорошо. Дети - сын и дочка - тоже чувствуют себя хорошо. Для Виталия и Ирины это очень большое событие, особенно учитывая все, что они пережили.

Сейчас Виталию Калоеву 62 года, его второй супруге Ирине Дзарасовой - 40 лет, ранее она замужем не была, детей не имела. Ирина долгое время работала инженером в "Севкавказэнерго". С Виталием Калоевым они поженились в 2013 году.

О трагической судьбе уроженца Северной Осетии, потерявшем в авиакатастрофе семью и отомстившем за ее гибель, сняли два художественных фильма - голливудский "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и российский "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым.

В июле 2002 года над Боденским озером в Германии произошло столкновение двух самолетов. В результате катастрофы погиб 71 человек, из них 49 - дети. Они летели на отдых в Испанию. В одном из лайнеров летела семья Виталия Калоева - жена и двое детей.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтранс поддержал снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч
Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
ЦБ: "Альпари" и "Телетрейд" выводили клиентов в материнские офшоры
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"