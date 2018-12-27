У Виталия Калоева родилась двойня

У Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером и затем убившего швейцарского диспетчера Петера Нильсена, по вине которого предположительно произошла трагедия, родилась двойня - мальчик и девочка.

О том, что Виталий Калоев вновь стал отцом, корреспонденту "РГ" в личной беседе рассказал близкий друг семьи Калоевых, бывший глава Северной Осетии, а ныне сенатор в Совете Федерации Таймураз Мамсуров.

- Для семьи Калоевых это событие сродни чуду и вообще повод задуматься о справедливости высших сил, - рассказал Мамсуров. - Ведь Виталий потерял в авиакатастрофе семью - жену, сына и дочь. И вот теперь небеса послали ему вновь - жену, сына и дочь. Он заново обрел смысл жизни. Сейчас Ирина, жена Виталия, после родов чувствует себя хорошо. Дети - сын и дочка - тоже чувствуют себя хорошо. Для Виталия и Ирины это очень большое событие, особенно учитывая все, что они пережили.

Сейчас Виталию Калоеву 62 года, его второй супруге Ирине Дзарасовой - 40 лет, ранее она замужем не была, детей не имела. Ирина долгое время работала инженером в "Севкавказэнерго". С Виталием Калоевым они поженились в 2013 году.

О трагической судьбе уроженца Северной Осетии, потерявшем в авиакатастрофе семью и отомстившем за ее гибель, сняли два художественных фильма - голливудский "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и российский "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым.

В июле 2002 года над Боденским озером в Германии произошло столкновение двух самолетов. В результате катастрофы погиб 71 человек, из них 49 - дети. Они летели на отдых в Испанию. В одном из лайнеров летела семья Виталия Калоева - жена и двое детей.