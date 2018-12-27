В Дагестане чиновники вернули жителям похищенные мошенниками деньги

На счета пострадавших от махинаций участников федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" поступили средства на улучшение жилищных условий. Программа предполагала помощь молодым специалистам, работающим в селе. В зависимости от количества членов семьи государство выделяло определенную сумму.

В 2012 году министерство сельского хозяйства республики заключило с одним из коммерческих банков контракт. На специальные блокированные счета в банке было перечислено более 124 миллионов рублей. Наличными деньги участникам программы не выдавались. Они должны были заключить договор с организациями, реализующими строительные материалы. После того как минсельхоз одобрит сделку и направит в банк специальное поручение, счета размораживались и деньги шли на счет продавца.

Долгое время банк не отчитывался перед министерством, что вызвало подозрение. Когда грянула проверка, выяснилось, что с 314 счетов участников программы по фальшивым документам было перечислено 124 миллиона рублей нескольким фирмам. По данномуфакту возбудили уголовное дело, где в качестве потерпевшей стороны фигурировало министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. Далее начались длительные судебные тяжбы. Арбитражный суд удовлетворил иск минсельхозпрода к банку о взыскании пропавшей суммы.

Это решение было обжаловано банком в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, но всеми инстанциями оно оставлено в силе. Взысканные с банка денежные средства были приняты на депозитный счет службы судебных приставов.

Пока суд да дело, сроки реализации программы помощи жителям села истекли. Министерство не могло в дальнейшем принять средства на свой расчетный счет, чтобы довести их до пострадавших от мошенников людей, так как бюджетное законодательство не предусматривает правовое урегулирование подобных ситуаций. Все деньги пришлось направить в бюджет республики. 314 семей вынуждены были остаться без нового жилья. Однако чиновники нового правительства решили бороться до конца. Местному парламенту было предложено внести изменения в закон о республиканском бюджете и предусмотреть новую статью расходов для минсельхозпрода.

- Согласно внесенным в бюджет Республики Дагестан изменениям, на текущий год за министерством предусмотрена статья расходов в размере взысканной суммы на завершение федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года". Мы уже начали зачислять причитающиеся суммы социальных выплат на блокированные расчетные счета людей, пострадавших от мошенников, - рассказал "РГ" заместитель начальника управления правового обеспечения и административной работы минсельхозпрода РД Руслан Ахмедов.

Молодые специалисты, похоже, и сами не надеялись на подобный исход событий.

- Шесть лет мы ходили по судам, писали кучу писем в разные инстанции. Только после смены власти в республике чиновники повернулись к нам лицом и сделали невозможное: даже после закрытия программы добились оказания нам помощи, - говорит учитель Зарема Омарова.