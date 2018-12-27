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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Без жилья не остались

В Дагестане чиновники вернули жителям похищенные мошенниками деньги
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России №7756 (293)
На счета пострадавших от махинаций участников федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" поступили средства на улучшение жилищных условий. Программа предполагала помощь молодым специалистам, работающим в селе. В зависимости от количества членов семьи государство выделяло определенную сумму.

В 2012 году министерство сельского хозяйства республики заключило с одним из коммерческих банков контракт. На специальные блокированные счета в банке было перечислено более 124 миллионов рублей. Наличными деньги участникам программы не выдавались. Они должны были заключить договор с организациями, реализующими строительные материалы. После того как минсельхоз одобрит сделку и направит в банк специальное поручение, счета размораживались и деньги шли на счет продавца.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Долгое время банк не отчитывался перед министерством, что вызвало подозрение. Когда грянула проверка, выяснилось, что с 314 счетов участников программы по фальшивым документам было перечислено 124 миллиона рублей нескольким фирмам. По данномуфакту возбудили уголовное дело, где в качестве потерпевшей стороны фигурировало министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. Далее начались длительные судебные тяжбы. Арбитражный суд удовлетворил иск минсельхозпрода к банку о взыскании пропавшей суммы.

Это решение было обжаловано банком в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, но всеми инстанциями оно оставлено в силе. Взысканные с банка денежные средства были приняты на депозитный счет службы судебных приставов.

Пока суд да дело, сроки реализации программы помощи жителям села истекли. Министерство не могло в дальнейшем принять средства на свой расчетный счет, чтобы довести их до пострадавших от мошенников людей, так как бюджетное законодательство не предусматривает правовое урегулирование подобных ситуаций. Все деньги пришлось направить в бюджет республики. 314 семей вынуждены были остаться без нового жилья. Однако чиновники нового правительства решили бороться до конца. Местному парламенту было предложено внести изменения в закон о республиканском бюджете и предусмотреть новую статью расходов для минсельхозпрода.

Фото: Михаил Кухмарь/ТАСС
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- Согласно внесенным в бюджет Республики Дагестан изменениям, на текущий год за министерством предусмотрена статья расходов в размере взысканной суммы на завершение федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года". Мы уже начали зачислять причитающиеся суммы социальных выплат на блокированные расчетные счета людей, пострадавших от мошенников, - рассказал "РГ" заместитель начальника управления правового обеспечения и административной работы минсельхозпрода РД Руслан Ахмедов.

Молодые специалисты, похоже, и сами не надеялись на подобный исход событий.

- Шесть лет мы ходили по судам, писали кучу писем в разные инстанции. Только после смены власти в республике чиновники повернулись к нам лицом и сделали невозможное: даже после закрытия программы добились оказания нам помощи, - говорит учитель Зарема Омарова.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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