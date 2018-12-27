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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика

Текст: Ирина Краснопольская, Наталья Стешина
27 декабря Владимир Путин встретился с десятилетним Колей Кузнецовым, участником проекта "Мечтай со мной". Мечтой мальчика было пожать руку президенту. Перед встречей для Коли и его мамы была организована большая экскурсия по Московскому Кремлю. Коля Кузнецов приехал в Москву из Ставропольского края, это его первая поездка в столицу.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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В жизнь счастливой семьи Кузнецовых в октябре этого года ворвалась боль. Среднему сыну Коле - у Кузнецовых еще двое детей - на плановом медицинском осмотре поставили страшный диагноз: "острый миелобластный лейкоз". В Ставропольской краевой больнице мальчик прошел два курса химиотерапии. Попал в реанимацию. Его мама Елена рассказывает, что именно после реанимации Коля сказал: "Мама, я не знаю, как все будет со мной дальше. Но единственное, о чем я мечтаю, - это пожать руку нашему президенту.

Он, как и я, занимается самбо. Я уверен, что он очень сильный и волевой человек". Мечту ребенка Елена опубликовала на сайте "Мечтай со мной". Между тем состояние мальчика было тяжелым, нестабильным. Потому было принято решение перевезти его в лучший мировой центр по лечению детских гематологических и онкологических заболеваний имени Димы Рогачева. 14 декабря бригада врачей под руководством кандидата медицинских наук Бориса Першина прооперировала Колю. Удалили последствия кровоизлияния в сетчатку глаза. Новый год и, по прогнозам, последующие 4-5 месяцев Коля проведет на лечении в Москве. А дома его ждут отец и два брата, младшему всего девять месяцев. А еще ждет тренер Коли по самбо Олег Хадиков. Благодаря тренеру Коля завоевал все возможные для своего возраста награды. Медали он привез с собой в Москву. Они украшают палату, в которой он лежит. Мама Елена постоянно рядом с больным сыном. Она признается: "Болезнь показала мне, что мой сын сильнее меня. И во многом мудрее меня. Попав в этот центр, познакомившись с врачами и учителями (Коля продолжает здесь учиться. - Прим. "РГ"), мы с сыном вдруг осознали, что даже с нашим диагнозом можно жить. И этот бой мы не проиграем".

Фото: Из личного архива
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