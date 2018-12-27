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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Думать быстрее

В Петербурге набирает ход ЧМ по рапиду и блицу
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Два российских гроссмейстера попали в число лидеров после первого игрового дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Санкт-Петербурге.

Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин набрали по 4,5 очка после 5 партий из 15. Столько же баллов на счету 15-летнего иранца Алиреза Фиружа, однако именно он возглавляет турнирную таблицу, опережая россиян по дополнительным показателям. Фиружа, кстати, шахматный вундеркинд. Он стал гроссмейстером в возрасте 14 лет 8 месяцев и 2 дней. А в списке игроков, которые получили это звание до 15 лет, всего 35 человек.

Фото: Анна Каляева
Магнус Карлсен начал питерский ЧМ по рапиду с двух поражений

Юные шахматисты вообще удивляют на питерском чемпионате мира по рапиду и блицу. Например, 16-летний международный мастер Шамсиддин Вохидов нанес поражение Магнусу Карлсену - чемпиону мира по классической версии и фавориту турнира по быстрым шахматам.

У Карлсена стартовый день соревнований не задался. В первом туре он встречался с украинцем Адамом Тухаевым и просрочил время, а во втором - уступил Вохидову. Оставшиеся три партии Магнус выиграл. Но первые неудачи отбросили его на 76-е место.

Что касается российских шахматистов, то в группу игроков, набравших по четыре очка, входят россияне Герман Базеев (4-е место), Даниил Дубов (8), Григорий Опарин (13), Санан Сюгиров (14), Петр Свидлер (15) и Никита Витюгов (16). В активе Сергея Карякина 3,5 очка, и он занимает 23-ю позицию.

В женском турнире после четырех раундов из 12 лидирует чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь (4 очка). Второй идет украинка Анна Музычук (3,5), третьей - китаянка Тань Чжунъи и (3,5). Лучший результат из россиянок показала Валентина Гунина. Она восьмая с 3 очками на счету.

Напомним, что соревнования по рапиду завершатся сегодня. Чемпион получит 60 тысяч долларов из призового фонда в 350 тысяч. Женщины разыгрывают 150 тысяч долларов, из которых 40 тысяч достанутся победительнице.

Чемпионат мира по блицу пройдет 29-30 декабря.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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