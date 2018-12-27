Дзюба занял первое место в медиарейтинге российских спортсменов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба возглавил медиарейтинг российских спортсменов в 2018 году. Об этом сообщает " Р-Спорт " со ссылкой на данные исследовательской компании "Медиалогия".

В уходящем году Дзюба стал действительно одной из самых заметных фигур в отечественном спорте. Он был одним из лидеров сборной России на домашнем чемпионате мира - его отдачу на поле и искренность, с которой он переживал каждый момент, оценили, наверное, даже те, кто далек от футбола. А его проникновенная речь в адрес партнеров по команде перед серией пенальти в четвертьфинале ЧМ лишь усилила симпатии болельщиков.

2018 год можно смело назвать лучшим в карьере Артема. Пережив несколько непростых лет, уход из "Спартака", конфликты с тренерами "Зенита", невызовы в сборную, он в нужный момент ушел в аренду в тульский "Арсенал", где доказал, что может быть полезен любой команде. Именно благодаря выступлениям за "оружейников" Дзюба вновь заслужил вызов в сборную, одним из героев которой в итоге стал. И, наверное, логично, что именно к нему перешла капитанская повязка после ухода из национальной команды вратаря Игоря Акинфеева.

Дзюба занял первое место в рейтинге российских спортсменов, упоминаемых в СМИ - его имя называлось в отечественных средствах массовой информации в общей сложности 107 508 раз. На втором и третьем местах расположились Александр Кокорин (97 794) и Павел Мамаев (79 612) - впрочем, причина их популярности у журналистов, увы, совершенно противоположная. На четвертом месте - еще один творец российской сказки на ЧМ-2018 Игорь Акинфеев (75 384). А замыкает топ-5 российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (67 879), чей бой с ирландцем Конором Макгрегором стал, безусловно, украшением года.

Ранее Дзюба была назван футболистом года по версии еженедельника "Футбол". В голосовании принимали участие в том числе и журналисты "РГ".