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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тепло поделят

КС РФ защитил права владельцев личных систем отопления
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Конституционный суд РФ обязал ввести нормативы расчета потребления тепла на общедомовые нужды в многоквартирных домах. Соответствующее постановление публикует "РГ".

Проверить правила начисления коммунальных платежей судей попросили независимо друг от друга Валентина Леонова из Таганрога и Николай Тимофеев из Чувашии.

В их квартирах по объективным причинам и с соблюдением всех требований закона и безопасности были установлены индивидуальные системы отопления.

Однако спустя несколько лет и Валентина Леонова, и Николай Тимофеев стали получать счета на оплату центрального отопления.

Оспорить начисления в суде не удалось: в качестве аргумента коммунальщиков суды приняли тот факт, что стояки отопительной системы проходят через все помещения многоквартирного дома.

Кроме того, в нормативных актах не содержится методики расчета потребления тепла отдельно для квартир и отдельно для общедомового имущества.

КС особо отметил, что взимание двойной платы за отопление и взыскание задолженности по соответствующим коммунальным платежам в судебном порядке носят достаточно распространенный характер

Изучив обстоятельства дела, КС РФ признал положения абзаца второго пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой он обязывает граждан "вносить плату за фактически не используемую ими для обогрева данного помещения тепловую энергию, поступающую в многоквартирный дом по централизованным сетям теплоснабжения".

Собственник и так несет расходы по содержанию отдельной отопительной системы, указали судьи, и необходимо, чтобы "факт неиспользования такими лицами тепловой энергии, поступающей в многоквартирный дом по централизованным сетям теплоснабжения", был учтен.

Фото: Игорь Курашов/ РГ
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При этом Конституционный суд особо отметил, что взимание двойной платы за отопление и последующее взыскание задолженности по соответствующим коммунальным платежам в судебном порядке носят достаточно распространенный характер. Поэтому правительству Российской Федерации необходимо разработать правила расчета нормативов потребления тепловой энергии на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

После этого "индивидуалы" смогут оплачивать только общедомовое тепло. До момента принятия такого постановления "исчисление подлежащей внесению платы должно производиться на основе методических рекомендаций по определению объема потребляемой на общедомовые нужды тепловой энергии, которые должны быть утверждены в кратчайшие сроки Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ".

Решения по делу Николая Тимофеева и Валентины Леоновой, указал Конституционный суд, "не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленном порядке".

Однако важно отметить, что аналогичные судебные решения по делам заявителей, которые не обращались в КС РФ, тоже могут быть пересмотрены на основании данного постановления.

Власть Право Гражданское право Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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