Летные испытания МБР "Сармат" начнутся весной

Во втором квартале 2019 года планируется начать летно-конструкторские испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Запускать ее сначала будут с космодрома Плесецк.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Таким образом получила уточнение информация, ранее озвученная командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым. В середине декабря он заявил, что летные испытания начнутся "в ближайшей перспективе".

Также сейчас стало известно, что в рамках испытания запуски будут производиться и из расположения 62-й ракетной Ужурской дивизии в Красноярском крае. Завершить этот этап работ над суперсовременной МБР планируется в 2020 году. Пока же специалисты заканчивают наземную отработку ракеты, строится необходимая инфраструктура. Напомним, 19 июля нынешнего года Минобороны завершило бросковые испытания МБР.