На окраине Петербурга поезд протаранил маршрутку

В Петербурге на железнодорожном переезде "Нева", расположенном между улицей Дыбенко и городом Кудрово Ленинградской области, грузовой состав протаранил маршрутку.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в автобусе, следовавшем по маршруту 491, находилось девять человек. В аварии пострадали четверо.

С травмами средней тяжести раненые госпитализированы. В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточняют, что среди пострадавших один ребенок.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги отмечают, что ДТП произошло по вине водителя маршрутного такси - микроавтобус выехал на рельсы при запрещающем сигнале светофора.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но не смог остановить поезд. Сейчас движение на переезде полностью перекрыто.