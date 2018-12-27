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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На окраине Петербурга поезд протаранил маршрутку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на железнодорожном переезде "Нева", расположенном между улицей Дыбенко и городом Кудрово Ленинградской области, грузовой состав протаранил маршрутку.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в автобусе, следовавшем по маршруту 491, находилось девять человек. В аварии пострадали четверо.

Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой под Петербургом

С травмами средней тяжести раненые госпитализированы. В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточняют, что среди пострадавших один ребенок.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги отмечают, что ДТП произошло по вине водителя маршрутного такси - микроавтобус выехал на рельсы при запрещающем сигнале светофора.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но не смог остановить поезд. Сейчас движение на переезде полностью перекрыто.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область
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