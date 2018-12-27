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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Арктика задает загадки

На Земле Франца-Иосифа пропал остров
Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Пропажу острова Перламутровый обнаружили гидрографы Северного флота. Это выяснилось в ходе экспедиции. На картах он еще остается, а вот в суровой арктической действительности его больше нет. В национальном парке "Русская Арктика" утверждают, что в высоких широтах такие "пропажи" считаются обычным явлением.

Небольшой остров Перламутровый диаметром полтора километра располагался в 200 метрах от острова Греэм-Белл, одного из крупнейших на Земле Франца-Иосифа. "Младшего брата" полностью скрывал ледовый панцирь. Ничего примечательного вроде следов арктических экспедиций на нем не было. Но Перламутровый считался полноправной частью Приморского района Архангельской области и национального парка "Русская Арктика".

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Исчезновение острова, открытого более ста лет назад, в парке обнаружили на космических снимках последних лет.

- Для Арктики такое исчезновение и появление островов - естественный процесс, счет идет на десятки, - отмечает директор нацпарка Александр Кирилов. - Это связано с изменениями климата планеты, которые преподнесут нам еще немало сюрпризов. Очень многое открывается по мере деградации ледников. Вполне возможно, что контуры Земли Франца-Иосифа в действительности окажутся совсем не такими, как на современных картах.

Если где-то на изученном вдоль и поперек земном шаре еще возможны географические открытия, так это в Арктике. Многие арктические земли и происходящие с ними процессы скрыты ледовым панцирем. Тает лед - и появляются новые острова.

Недавно целый "вытаявший" остров у Новой Земли открыли... подмосковные школьники по снимкам из космоса. Гидрографам оставалось лишь подтвердить заочную находку.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Бывает, что один кусочек суши на деле оказывается двумя. Именно так были открыты остров и пролив на Белой Земле. Но если с появлением новых территорий более-менее понятно, то почему пропадают давно известные?

- Интересен как раз не сам факт исчезновения островов, а причины этого. В каждом случае надо проводить исследования. На острове Греэм-Белл наблюдаются процессы береговой эрозии. Возможно, соседний остров Перламутровый размыло, изменились течения, пришли в движение донные породы, и появился так называемый "гуляющий" остров, - предположил Александр Кирилов.

Беспокоиться по поводу пропажи острова Перламутрового совсем не стоит, уверяют ученые. Тем более что гидрографы Северного флота в ходе экспедиций последних лет открыли 12 новых островов, а также один пролив, 14 мысов и шесть бухт. Так что загадочная Арктика получила гораздо больше, чем потеряла.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Арктика: битва за ресурсы
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