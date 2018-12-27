2018 год оказался насыщенным для организаторов избирательных кампаний. Выборы президента Российской Федерации, дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу N 98, региональные и несколько муниципальных выборов - это те кампании, которые состоялись в уходящем году. Почему 2018-й стал не просто интересным, а уникальным, рассказала председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.

В единый день голосования 9 сентября выборы в регионе прошли со всеми техническими нововведениями, опробованными ранее. Фото: Пресс-служба избирательной комиссии Калининградской области

Инесса Петровна, судя по количеству выборов, год был непростым?

Инесса Винярская: Избирательная система Калининградской области в очередной раз доказала свою работоспособность. Фото: Пресс-служба избирательной комиссии Калининградской области

Инесса Винярская: Да, этот год получился очень насыщенным, ведь в течение всего года мы жили в избирательных кампаниях. В январе в самом разгаре была подготовка к выборам президента Российской Федерации, сразу после завершения президентской кампании мы приступили к организации выборов, назначенных на единый день голосования 9 сентября. В декабре Избирательная комиссия Калининградской области утвердила последний финансовый отчет о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Калининградской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу N 6. И только после утверждения финансового отчета избирательная кампания считается официально завершенной.

На мой взгляд, этот год мы работали в некоем цейтноте, но при этом все выборы проведены на достойном уровне и признаны состоявшимися. Избирательная система Калининградской области в очередной раз доказала свою работоспособность. Наши труды высоко оценила Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, после выборов президента России все наши организаторы выборов, а также члены комиссий разного уровня, работники аппарата получили награды ЦИК России.

Главным электоральным событием года стали выборы главы государства. Каковы были их особенности в Калининградской области?

Инесса Винярская: Выборы президента Российской Федерации оказались особенными во многих отношениях, и, пожалуй, их можно назвать не просто главным, но уникальным электоральным событием нашей страны.

Как никогда процесс голосования стал демократичным и прозрачным. Впервые на выборах главы государства избиратель мог проголосовать на том участке, который ему удобен. В Калининградской области порядка 39 тысяч избирателей воспользовались этим правом. 18 марта 2018 года почти 65 процентов помещений для голосования и 100 процентов территориальных избирательных комиссий были оснащены камерами видеонаблюдения.

Впервые на выборах главы государства избиратель мог проголосовать на том участке, который ему удобен

Значительно увеличился и корпус наблюдателей. Впервые на выборах главы государства появилась возможность направлять наблюдателей от Общественных палат. Это в немалой степени способствовало открытости и прозрачности избирательного цикла. На избирательных участках, помимо наблюдателей от кандидатов, работало около пятисот общественных наблюдателей. В их числе представители ветеранских организаций, студенческих объединений, некоммерческие организации и профсоюзные группы.

Чем отличались от предыдущих остальные кампании уходящего года?

Инесса Винярская: Осенью этого года мы подготовили и провели в единый день голосования 9 сентября дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу N 98, дополнительные выборы депутата Калининградской областной Думы по одномандатному избирательному округу N 6 и выборы депутатов окружных советов в четырех муниципальных образованиях.

В преддверии единого дня голосования в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий были сформированы новые составы 537 участковых избирательных комиссий, причем более половины членов УИК назначены впервые. Для них организованы обучающие семинары, практические занятия, деловые игры.

Проведение выборов 9 сентября стало интересно тем, что федеральная кампания проходила со всеми нововведениями, опробованными ранее, - "мобильный избиратель", установка системы видеонаблюдения в участковых и территориальных избирательных комиссиях с онлайн-трансляцией в течение дня голосования и во время подсчета голосов, работа комплексов обработки избирательных бюллетеней, а также использование машиночитаемого кода на итоговых протоколах УИК. Для комфортности избирателей на каждом из видов выборов были предусмотрены свои варианты обеспечения избирательных прав граждан, не имевших возможности прийти на избирательные участки по регистрации. На федеральных - "мобильный избиратель", на региональных - открепительные удостоверения, на муниципальных - досрочное голосование.

Под конец года произошло еще одно большое событие - 25-летие избирательной системы. Как оно отмечалось?

Инесса Винярская: Да, мы не могли пройти мимо этой даты. Председатели территориальных избирательных комиссий провели большое количество разноформатных мероприятий с будущими и молодыми избирателями. В ноябре в Калининграде прошло торжество, на котором собрались члены комиссий, работники аппарата, работавшие в разные годы. В преддверии юбилейных дат мы совместно с Калининградской областной научной библиотекой объявили два областных конкурса на детский рисунок среди учащихся 5-7-х классов и лучший сценарий мероприятия, приуроченного ко Дню Конституции.

Ключевой вопрос

Какие избирательные кампании ждут нас в 2019 году?

Инесса Винярская: Несмотря на то что у нас не запланировано проведение федеральных и региональных избирательных кампаний, год ожидается интересным. Летом пройдут дополнительные выборы депутата Совета депутатов Неманского городского округа по округу N 3 и дополнительные выборы депутата в Полесском городском округе (одномандатный округ N 10).

В единый день голосования 8 сентября 2019 года нас ждет проведение основных и дополнительных выборов. Так, в Озерском, Светловском и Янтарном городских округах будут избраны новые составы Советов депутатов муниципальных образований. В Гвардейском, Краснознаменском, Ладушкинском, Пионерском и Неманском городских округах ожидаются дополнительные выборы депутатов местных советов, планируется избрание девяти депутатов.

Также мы планируем в 2019 году не только уделить особое внимание обучению членов территориальных и участковых избирательных комиссий, но и провести обучение резерва состава избирательных комиссий. Мы хотим по максимуму использовать межвыборный период, чтобы подготовиться к будущим избирательным кампаниям.

Факты

Выборы президента Российской Федерации в Калининградской области в цифрах:

789 620 численность избирателей, зарегистрированных на территории Калининградской области по состоянию на 1 января 2018 года;

62,13 процента составила активность избирателей в среднем по области (в муниципальных образованиях - от 52,39 до 87,99 процента);

79 862 человека, пришедшие на выборы, - молодежь в возрасте 18-35 лет, это 34 процента от числа всех молодых избирателей, включенных в списки;

29 212 избирателей, пришедших на выборы президента РФ, голосовали впервые в своей жизни;

5000 членов комиссий с правом решающего голоса, 975 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, работали в участковых избирательных комиссиях);

1151 наблюдатель присутствовал на избирательных участках: назначены кандидатами - 665, назначены политическими партиями - 20, Общественной палатой Российской Федерации - 14, Общественной палатой Калининградской области - 452.