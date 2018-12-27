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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Арктическая уборка

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7756 (293)
Острова в Российской Арктике в 2019 году очистят от металлолома, который остался на них с советских времен. По словам министра обороны Сергея Шойгу, осталось расчистить девять тысяч квадратных километров территории, где находятся базы российских военных.

Львиную долю металлического мусора, оставленного на арктических островах, составляют двухсотлитровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Их уборка выглядит так. Экологический взвод Северного флота летом занимается сбором и прессовкой бочек. Затем металлолом доставляют в порт Мурманск и перевозят на базу хранения для последующей реализации.

Фото: Макет: Объединенная судостроительная корпорация
Плавучую полярную станцию начали строить в Петербурге

Почти весь этот металл - наследие холодной войны, когда советские Вооруженные силы создавали в Арктике "щит", чтобы противостоять воздушной агрессии НАТО. В те годы практически никто не сомневался в том, что предполагаемый противник будет наносить ядерный удар через полярную область. С тех пор, по подсчетам экологов, в Арктике осталось около 12 миллионов железных бочек.

- Работу по очистке арктических островов мы ведем уже около пяти лет, - рассказывает командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. - Только в 2018 году наши экологические подразделения собрали на острове Котельный архипелага Новосибирские острова и подготовили к утилизации более 360 тонн металлолома. А всего мы вывезли с арктических островов уже более трех тысяч тонн металлолома.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Арктика: битва за ресурсы
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