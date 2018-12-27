Львиную долю металлического мусора, оставленного на арктических островах, составляют двухсотлитровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Их уборка выглядит так. Экологический взвод Северного флота летом занимается сбором и прессовкой бочек. Затем металлолом доставляют в порт Мурманск и перевозят на базу хранения для последующей реализации.
Почти весь этот металл - наследие холодной войны, когда советские Вооруженные силы создавали в Арктике "щит", чтобы противостоять воздушной агрессии НАТО. В те годы практически никто не сомневался в том, что предполагаемый противник будет наносить ядерный удар через полярную область. С тех пор, по подсчетам экологов, в Арктике осталось около 12 миллионов железных бочек.
- Работу по очистке арктических островов мы ведем уже около пяти лет, - рассказывает командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. - Только в 2018 году наши экологические подразделения собрали на острове Котельный архипелага Новосибирские острова и подготовили к утилизации более 360 тонн металлолома. А всего мы вывезли с арктических островов уже более трех тысяч тонн металлолома.