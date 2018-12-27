Петербурженку задержали за хранение наркотиков в одежде дочери

Петербургские полицейские задержали женщину, которая хранила наркотики в одежде своей девятилетней дочери.
Как сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, четыре плитки гашиша весом почти 400 граммов, полицейские нашли в сапогах девятилетней девочки.
Наркотики в обувь положила мать ребенка.
46-летнюю женщину и ее 39-летнего друга стражи порядка задержали накануне. Рядом с женщиной находилась ее дочь.
Сейчас полицейские возбудили в отношении петербурженки и ее друга уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.