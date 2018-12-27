Уходящий год оказался в Петербурге самым засушливым с начала века

В 2018-м году в Петербурге выпало минимальное количество осадков с начала века, сообщает ТАСС со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

По словам метеоролога, с начала года в Северной столице выпало всего 534 миллиметра осадков, что является минимальным показателем за последние 18 лет.

Эксперт полагает, что по итогам 2018 года среднегодовая температура воздуха в городе составит 7 градусов, правда, рекорд 2015-го года не будет побит, тогда этот показатель составил 7,7 градусов.

Правда, однодневные температурные рекорды в Петербурге были поставлены несколько раз. Так, с 13 по 14 мая температура воздуха достигала 28-29 градусов тепла, июль, август и сентябрь оказались теплее обычного на три градуса.

В целом же главный синоптик Петербурга охарактеризовал уходящий год как очень хороший.