В наступающем году в Калининграде достроят несколько важных трасс, которые серьезно изменят к лучшему всю схему движения на въездах в город и в ближайших пригородах.

Так, завершится реконструкция 11-километрового участка Северного обхода, в результате чего многополосная трасса соединит Московский проспект и развязку с Приморским кольцом в конце улицы Невского, на которую приходится основной поток в направлении побережья. Так что уже скоро с востока на север можно будет промчаться, минуя центр и его загруженные улицы, а также забитую грузовиками окружную дорогу.

Закончатся и дорожные работы на одном из самых важных въездов в Калининград. Узкое "горло" - улица Шатурская, которая связывает областной центр с Гурьевском, превратится в четырехполосную трассу. Гурьевск очень активно строится, жилье здесь из-за близости к Калининграду раскупают охотно, поэтому пробки на въезде с этого направления становятся все плотнее. Вздохнут с облегчением также жители Чкаловска: в 2019-м его с калининградским микрорайоном Сельма должна соединить новая дорога.

Кстати

На границе с Литвой в Калининградской области в 2019 году должен открыться пункт пропуска "Дубки - Рамбинас". Новые ворота в регион на берегу реки Неман смогут пропускать до четырех тысяч автомобилей в сутки и позволят сократить очереди на действующих погранпереходах, а также разгрузить центр Советска, по которому сейчас идет трансграничный грузовой поток.