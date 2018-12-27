В Калининградской области реализуют программу цифровой трансформации

Цифровизация, проникновение интернета, информационных технологий во все сферы нашей жизни - это реальность современного человека. О том, что такоецифровая экономика и как переходит на нее наш регион, рассказал директор Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области Сергей Евстигнеев.

Сергей Владимирович, цифровизация - один из 12 нацпроектов, стратегических задач, которые поставил президент страны в своем майском указе. Как реализуется этот нацпроект в Янтарном крае?

Сергей Евстигнеев: цифровая экономика затронет каждого, и доступ к сервисам должен быть у всех. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Сергей Евстигнеев: Сразу уточню, что "цифровой" нацпроект обеспечивает реализацию всех остальных. С нашей точки зрения, только комплексный подход к внедрению цифровых и информационных технологий даст необходимый результат, позволяющий более качественно планировать и прогнозировать, эффективно управлять и взаимодействовать, развивать государство и удовлетворять потребности бизнеса и граждан.

Цифровизация - это не какая-то отдельно стоящая задача, например, построить некую новую цифровую экономику. Экономика, по сути, у нас какой была, такой и останется, цифровой ее окрестили именно потому, что влияние технологий на жизнь людей все сильнее, и уже очевидно, что без мобильных телефонов мы жить не можем, а интернет по степени важности в повседневной жизни стоит уже на втором-третьем месте для человека. Есть понятие "базовые потребности": сон, еда... и интернет. Им люди пользуются в среднем от полутора до трех с половиной часов в день.

В этом году губернатор заявил о подготовке региональной программы цифровой трансформации. Она уже разработана?

Сергей Евстигнеев: Госпрограмма "Цифровая трансформация в Калининградской области" - региональная часть профильного нацпроекта. Она уже не только подготовлена, но и прошла общественные слушания, контрольно-счетную палату и сейчас согласовывается в правительстве Калининградской области.

Эта программа полностью гармонизирована с целями и задачами всех национальных программ и проектов, рассчитана на шесть лет, до 2024 года, в ней шесть подпрограмм - более пятисот проектов и мероприятий.

Бюджет у программы солидный - более 10 миллиардов рублей на шесть лет, большая часть - из федерального бюджета. Что получает регион за эти деньги? Как изменится наша жизнь с их помощью к 2024 году?

Сергей Евстигнеев: Реализация программы - это амбициозная задача, ее позволит нам решить помощь федерального центра - как финансовая, так и методологическая, организационная.

Почему задача - именно трансформация, почему это слово использовано? Это преобразование, постоянный нескончаемый процесс изменений, полное равенство в части доступа к цифровым услугам каждого гражданина, неважно, где он находится - в городе или маленьком поселке. Это переход к безналичной экономике. Меняется модель экономических отношений, если совсем просто - мы начинаем убирать посредников. И делать так, чтобы у человека от момента возникновения потребности до момента получения услуги проходило буквально три клика: раз-два-три - и услуга или сервис тебе оказаны.

Цифровая экономика позволит более качественно планировать и прогнозировать, развивать государство и удовлетворять потребности бизнеса и граждан

Это создание новой структуры функционирования рынка, повышение уровня взаимодействия государства, бизнеса и общества. Все это - за счет автоматизированных процессов, использования цифровых технологий в экономической среде, в повседневной жизни, с полным обеспечением в виде нормативно-правового регулирования и необходимой инфраструктуры.

Для этого необходимо развивать региональное законодательство - только за 2019 год в Калининградской области будет изменено более 70 законов и других основополагающих документов. На уровне федерации задача тоже амбициозная - нормативное регулирование цифровой среды идет отдельным проектом.

И, конечно, необходимо строить, обеспечивать технические возможности. Ведь задача - подключение в 2024 году 97 процентов домохозяйств России к интернету на скорости не менее 100 Мбит. О менее скоростном интернете, на уровне 50 Мбит, идет речь только в тех случаях, когда в поселении живет менее ста человек.

И в Калининградской области будут такие же показатели?

Сергей Евстигнеев: Конечно. В нашей области 1100 населенных пунктов, это очень много для такой небольшой площади, и необходимо подключить каждый из них, а в нем - каждый дом, каждую квартиру. Потому что цифровая экономика затронет каждого и доступ к сервисам должен быть у всех. Это базовое понятие: интернет должен быть у каждого человека. Без этого не будет ничего другого.

Что это даст, к примеру, бабушке и дедушке, у которых никогда не было компьютера и айпада? Зачем им интернет?

Сергей Евстигнеев: Вы недооцениваете старшее поколение. Моей бабушке 85 лет. Что дает ей интернет? Я могу ее видеть, мы общаемся с ней по скайпу. Есть бабушки, которые продают вязаные носки или другие изделия через интернет - площадок сейчас много, пользоваться ими несложно. Уже сейчас многим это доступно, а если говорить про тех, кто станет бабушками в 2024 году, наверное, их ничем уже будет не удивить - ни смартфоном, ни компьютером. Тем более что государство выделяет немало денег на обучение и переобучение по этому нацпроекту, так что цифровые навыки смогут получить все желающие. Повышение уровня компьютерной и цифровой грамотности - это приоритетная для нас задача.

Кроме собственно использования гаджетов, интернет - это прежде всего доступность многих сервисов. Многие из них работают уже сейчас. Например, для бабушки и дедушки, как вы говорите, это запись к врачу, взаимодействие с Пенсионным фондом, банком. Для других - регистрация брака, оформление ипотеки, пособий, льгот, разрешений на различные виды предпринимательской деятельности. Все это можно делать удаленно. Цифровой больничный - уже реальность.

Как дальше будет меняться эта реальность?

Сергей Евстигнеев: В перспективе это переход государства на проактивный режим взаимоотношений с гражданином по модели "сервисное государство 2.0". Как сейчас работает система госуслуг? Когда нам что-то нужно, мы обращаемся к государству в заявительном порядке, обычно по двум каналам: через МФЦ или портал госуслуг. Необходимо обратиться туда с заявлением, заполнить какие-то формы, внести данные.

К 2024 году мы перейдем на проактивный формат, оказание Суперсервисов. Вот, к примеру, радостное событие - рождение ребенка. Сейчас в связи с этим требуется получить целый ряд документов: свидетельство о рождении в органах ЗАГС, СНИЛС в Пенсионном фонде РФ, полис ОМС. А еще нужно встать на учет в медицинское учреждение, попасть к врачу, записать ребенка на место в детсад... Все это можно сейчас делать на портале или в МФЦ, но в заявительном порядке. Проактивная услуга, или Суперсервис, означает следующее: ребенок родился, в медицинском учреждении создали запись о его рождении, которая автоматически дублируется по всем ведомствам самостоятельно, без участия родителей. И весь пакет документов будет готов к моменту выписки нового гражданина из роддома.

Будут ли включены в эту общую систему ведомственные информационные базы данных, например МВД?

Сергей Евстигнеев: Конечно, мы очень плотно взаимодействуем, ведь у каждого органа власти, у каждой службы есть свой набор полномочий, но простого гражданина это вообще не должно волновать. Существует проект под названием ГосWEB - совокупность всех официальных информационно-сервисных интернет-порталов и приложений органов власти РФ. Со временем все подобные сайты превратятся в такую единую точку home, и человеку не нужно будет бегать и искать, на сайте какого ведомства та или иная бумажка, он просто будет заходить на сайт gov.ru и получать любую информацию. Это тоже задача 2024 года.

В правительстве Калининградской области уже перешли на электронный документооборот? Цифровизация госуправления в эксклаве - это пока планы или уже реальность?

Сергей Евстигнеев: На текущий момент мы создаем единую региональную систему электронного документооборота Калининградской области. Итоговое решение позволит интегрировать в себе большую часть процессов, связанных с осуществлением функций и полномочий органами государственной власти и их взаимодействием во внешней среде. Только единая среда коммуникации, обмена информацией и взаимодействия позволит нам достичь необходимого результата. Только взаимосвязанные и интегрируемые решения обеспечат цифровую трансформацию госуправления и помогут достичь результата, который оценят не только органы власти, но и бизнес, а также граждане. Поэтому на ваш вопрос могу ответить: цифровизация госуправления - это уже реальность.

Ключевой вопрос

Когда электронный документооборот позволит полностью избавиться от бумажного?

Сергей Евстигнеев: Не уверен, что это возможно в ближайшее время. Переход на электронный документооборот затягивается не из-за технологической проблемы, а скорее из-за административных регламентов, в которых закреплено использование документов на бумажном носителе. Сейчас мы в принципе не можем исключать бумагу - сначала должны дать цифровой инструмент, иначе ухудшим жизнь значительной части граждан. Нельзя же сказать: "Бабушка, вы идите и компьютер себе купите, общайтесь с нами в электронном виде".

Постепенно происходит пересмотр административных регламентов в части оказания госуслуг, получения справок. Яркий пример - онлайн-кассы. К ним сейчас начинают подключаться предприниматели, каждый чек сразу отображается в налоговой, при этом он доступен в том числе на телефоне. Количество видов экономической деятельности, в которых предусмотрено подключение к онлайн-кассам, будет расти, и в этих сферах будет возможно полностью отказаться от бухгалтерской отчетности, я думаю, в конце 2019 года, а может, даже раньше.

Кстати

В Калининградской области бурно развивается сфера информационных технологий (разработки программного обеспечения и услуг). В 2018 году в единый реестр резидентов Калининградской Особой экономической зоны включено 25 таких проектов. Они создадут 1330 новых рабочих мест и в первые три года деятельности вложат в экономику региона более 332 миллионов рублей инвестиций. Большинство этих компаний, физически и юридически находясь в Калининграде, имеют десятки тысяч клиентов по всему миру.