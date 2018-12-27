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В Ненецком автономном округе со следующего года увеличатся ежемесячные выплаты на детей в опекунских и приемных семьях.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Начинается досрочная выплата январской пенсии

Речь идет о двух выплатах, предусмотренных региональными законами. Первая зависит от возраста детей. Например, на малышей до трех лет из казны НАО каждый месяц начисляется по 8369 рублей, на детей от трех до семи - 8893 рубля. Наибольшая сумма предусмотрена для подростков с двенадцати до восемнадцати лет - 12 243 рубля. Вторая выплата одинакова для всех и составляет 9 723 рубля.

"Для выравнивания ситуации принято решение первую выплату приравнять к сумме 12 500 рублей для всех возрастов. Таким образом, общая ежемесячная господдержка на каждого превысит прожиточный минимум для детей во всех категориях", - сообщают в администрации НАО.

Кроме того, в округе решили восстановить выплату единовременного вознаграждения в 100 тысяч рублей для получателей госнаграды "Родительская слава" (ее могут удостоиться семьи, воспитывающие четырех и более детей). Такая практика существовала здесь до 2015 года, но была упразднена.

А как у соседей

В Калининградской области также с нового года увеличится размер ежемесячной выплаты на содержание детей, находящихся под опекой и воспитывающихся в приемных семьях. Эти начисления не индексировались с 2012 года. Теперь они вырастут на полторы тысячи рублей, таким образом, размер выплат составит от 7 до 9,5 тысячи рублей.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО СЗФО Калининградская область Практика усыновления в России
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