Новости

Сибирские физики помогут модернизировать Большой адронный коллайдер 12:37
Назван срок готовности железнодорожной части Крымского моста 12:36
В Самаре рецидивист ранил из пистолета продавца в магазине 12:36
Беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами создадут в России 12:35
СМИ: Марат Башаров опять избил новую жену 12:30
Режим работы МЦК изменится с 29 декабря по 8 января 12:26
Видео: Новый летающий танкер РФ показали изнутри 12:20
Петербургское управление МЧС названо лучшим в стране 12:19
Международный финансовый конгресс состоится в июле 2019 года 12:16
В Сибири доказали возможность создания плазменного двигателя 12:15
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными 12:14
В центре Москвы пассажир зарезал таксиста 12:12
СК уточнил число погибших при пожаре в Ростовской области 12:08
В Приамурье рассказали о новых случаях заражения детей гепатитом С 12:06
МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев 12:00
СМИ: США и Китай в январе проведут торговые переговоры 11:58
В Башкирии приостановили работу завода из-за вредных выбросов 11:55
9 команд РФ примут участие в студенческом ЧМ по спортивному программированию 11:50
Мать и трое детей пострадали в ДТП в Иванове 11:44
Житель Тюмени спас мальчика, заблудившегося в 35-градусный мороз 11:42
В Петербурге полиция объявила в розыск груз репчатого лука 11:40
Калининградца будут судить за отравление 54 студентов стройотряда 11:38
Снайперы-миротворцы ЦВО научились вести "гуманный огонь" 11:33
Ведущие "Орла и Решки" заявили о закрытии проекта 11:33
"ГАЗель" получит подушки безопасности в 2019 году 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге полиция объявила в розыск груз репчатого лука

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга ищут злоумышленников, похитивших груз репчатого лука. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, с заявлением о пропаже обратился 25-летний собственник товара.

В Петербурге угнали грузовик с хлебом

- Неизвестные злоумышленники, находясь на территории овощебазы по улице Салова, завладели принадлежащим ему грузом путем обмана и злоупотребления доверием, - уточнили в полиции.

Стоимость похищенного составляет 279 тысяч рублей. Если учесть, что в магазинах города репчатый лук стоит примерно 30 рублей за килограмм, а оптом - еще дешевле, то у предпринимателя украли примерно 10 тонн товара.

Согласно официальной информации, в настоящий момент "приняты меры к поиску и задержанию злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела". Скорее всего, преступление может быть квалифицировано по статье 159 УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину". Виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими
СК займется проверкой качества следствия