В Петербурге полиция объявила в розыск груз репчатого лука

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга ищут злоумышленников, похитивших груз репчатого лука. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, с заявлением о пропаже обратился 25-летний собственник товара.

- Неизвестные злоумышленники, находясь на территории овощебазы по улице Салова, завладели принадлежащим ему грузом путем обмана и злоупотребления доверием, - уточнили в полиции.

Стоимость похищенного составляет 279 тысяч рублей. Если учесть, что в магазинах города репчатый лук стоит примерно 30 рублей за килограмм, а оптом - еще дешевле, то у предпринимателя украли примерно 10 тонн товара.

Согласно официальной информации, в настоящий момент "приняты меры к поиску и задержанию злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела". Скорее всего, преступление может быть квалифицировано по статье 159 УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину". Виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.