Спектакль "Елочка", недавно прошедший в Эрмитажном театре, уникален: в этой рождественской опере на евангельский сюжет о малыше Иисусе вместе с профессиональными артистами выступают дети. Самым младшим вокалистам - четыре года. Большинству солистов - от 10 до 15 лет. А сопровождает их выступление оркестр "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранжело.

Мама пятилетней Эммы Зелькович не может сдержать восторга:

- Это счастье! Вы только подумайте: выйти на лучшую сцену лучшего города страны. Только в самых смелых мечтах такое могло осуществиться.

Маленькая Эмма, уже наряженная в костюм Цветка, радуется не меньше мамы. Но другому. Ее восхищают собственный грим и музыка, которую она беспрестанно напевает.

Юлия Хуторецкая, музыкальный руководитель и кастинг-директор спектакля, рассказывает, как подбирали исполнителей для проекта. Разумеется, основу труппы составили дети с голосами: участники школы-студии при консерватории, воспитанники музыкально-драматических коллективов "5/8", "Театральная семья", "Преображение". А еще - дети из детских домов. Сейчас, в суете последних минут перед началом спектакля, и позже, на сцене, их не отличить от "родительских" детей. Так же смеются, волнуются, так же старательно выпевают нужные нотки.

На сцене более 70 участников: ангелы, волхвы, пастухи, цветы, огонь, вода... Собрать воедино такой огромный состав - задача непростая.

Приятно что-то делать самому, а не наблюдать. Тогда и печальное все куда-то уходит, забывается

- Мы ставим эту оперу вот уже пятый год, и каждый раз получается другой спектакль, - рассказывает Юлия Хуторецкая. - И потому что работают разные режиссеры, и потому что дети на сцене каждый раз новые. А еще потому, что композитор Татьяна Камышева каждый год дописывает к своему произведению новые куски. Если раньше здесь были в основном хоры, то сейчас все более подробно прорабатываются сольные партии, дуэты.

Конечно, современные дети, в том числе и детдомовские, новогодними елками избалованы: для них проводятся утренники в школах, их приглашают на новогодние представления в ДК и театры.

- Но здесь - лучше! - уверяет тринадцатилетний Кирилл. - Потому что не с тобой тут Дед Мороз и Снегурочка играют, а ты сам играешь. Не то чтобы приятно быть главным - приятно что-то самому делать, а не наблюдать. Тогда и печальное все куда-то уходит, забывается.

Печалей в жизни Кирилла было много. Пять лет назад его маму лишили родительских прав, мальчика вместе с двумя младшими сестренками поместили в приют. Потом умер отец. А год назад из жизни ушла и мама. Но называть себя сиротой мальчик не любит. Кирилл уверен: все несчастья в жизни компенсируются радостями. А значит, будут и в его жизни и чудесные превращения, и свет звезд, который укажет правильный путь, и утешение в скорби. Точно так, как происходит это в "Елочке".

Прямая речь

Татьяна Камышева, композитор:

- Для меня самое дорогое, что в опере участвуют дети, причем многие - с непростой судьбой. Для ребенка участие в спектакле с таким духовным содержанием очень ценно: на мой взгляд, это должно что-то менять и в душе его, и в судьбе. Сейчас так много всяких фантазий с елками сочиняют! Но мне кажется, важно рассказать подлинную историю Рождества, волхвов... Вообще это чрезвычайно кропотливая работа: поставить с детьми оперу, еще и с непростой музыкой. Постановщики не только смогли это сделать, но и тонко уловили суть.

Ольга Маликова, режиссер-постановщик:

- Мне хотелось, чтобы дети поняли евангельскую суть происходящего; увидели, откуда берет истоки традиция украшать вечнозеленое дерево - древо жизни; почувствовали, как сияет Вифлеемская звезда... А потому репетиций как натаскивания у нас практически не было: пластику движений подсказала музыка, а слова дети запоминали, исходя из логики действия.