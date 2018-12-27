Подворье Старо-Афонского Свято-Андреевского скита (ныне Архиерейское) во второй раз в своей новейшей истории готовится встретить Рождество - в полночь, как это было заведено много лет назад, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы начнется праздничное богослужение. Совсем скоро убранство церкви замерцает ажурными снежинками и огоньками на еловых ветвях, застынет в тихом ожидании вертеп с глиняными фигурками... И тогда ощущению грядущего чуда не сможет помешать даже масштабная реставрация, которая здесь сейчас в самом разгаре. Корреспондент "РГ" побывала в здании, недавно переданном епархии, и поразилась: первоначальный облик храма проступает сквозь годы забвения подобно лику на старинной иконе.

Восстать из пепла

- В Ватопед всем желающим не попасть, зато к нам можно прийти каждое воскресенье, - с улыбкой встречает нас настоятель Архиерейского подворья, иеромонах Григорий (Сысоев).

Петербургский уголок Святой горы словно по примеру своего "старшего брата" затаился в местечке тихом и спокойном - на углу Дегтярной и 5-й Советской улиц. Это самый центр города, но, несмотря на расположение, случайно обнаружить подворье, кажется, проще, чем прийти сюда намеренно.

Три "барабана" с арочными окнами - вот первая архитектурная примета, выдающая историю этой точки на карте. А ведь когда-то храм Благовещения не уступал знаменитому Спасу на Крови. Ни внешне, ни с точки зрения инженерного наполнения: тот же неорусский стиль, то же внедрение самых передовых на тот момент технологий, и даже церковную колокольню тоже было видно со всех сторон. Она-то в годы Великой Отечественной войны и оказалась одной из высотных доминант, по которым били немцы.

- Удивительно, что храм устоял. Весь квартал вокруг разбили, а сюда ни один снаряд не попал. Более того, здесь было бомбоубежище, в цокольном этаже у нас до сих пор сохранилась вентиляция. Вот так храм сохранил жизнь тем, кто во время войны защищал наш город, - рассказывает отец Григорий.

Но фактически службы здесь перестали идти раньше: в 1932 году, когда большевики провели операцию "Святая ночь" и арестовали всех монахов в городе. С этого момента храм перешел в ведение Совета народных комиссаров, а буквально до последнего времени в комплексе располагалась другая светская организация: Центральный государственный архив научно-технической документации.

Толчок к разговорам о передаче здания в ведение Русской православной церкви дали монахи-греки с Афона - в 1995 году они впервые посетили Северную столицу, решив посмотреть, как поживает их подворье. Тогда же началось обсуждение этого вопроса, но радостное событие случилось только в 2016-м.

Службы по настоянию митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия решено было начать как можно скорее, а уже на 8 ноября владыка благословил провести здесь первое архиерейское богослужение и освятить храм. Сейчас отец Григорий вспоминает об этом с воодушевлением, но тогда, признается, все были растеряны.

Когда-то храм Благовещения не уступал знаменитому Спасу на Крови ни внешне, ни с точки зрения инженерного наполнения

- Вокруг лежал битый кирпич, валялись батареи, не было ни иконостаса, ни утвари. Ну, вы знаете, в каком состоянии обычно передаются храмы. Как же мы будем служить, если времени осталось чуть-чуть? Но решили делать то, что положено. А когда владыка к нам прибыл, случилось кое-что интересное. Пойдемте, я вам покажу, - настоятель проводит нас через храм.

Здесь уже нет битого кирпича, но колонны затянуты специальными листами, краска на стенах местами облупилась и шелушится, в верхней части не разобрали еще пронумерованные высоченные стеллажи от архива... Видно, что на восстановление шедевра Николая Никонова уйдет еще немало сил.

Лики под краской

Мы выходим из основной части храма, где вот уже два года идут службы, и поднимаемся по небольшой металлической лестнице.

- Ступени, кстати, исторические, - между делом замечает отец Григорий, открывая дверь в соседнее помещение. Это светлое пространство, где основания арочных сводов украшают изображения четырех воинов. Все они выполнены в одном стиле и, видимо, рукой одного художника. Настоятель подводит нас к одной из фресок, внешне она сохранилась лучше других. Юноша в бордовой накидке в правой руке держит крест, левой - опирается на щит.

- Вот в этом месте наши реставраторы начали чистить стену и внезапно "отчистили" этого святого. Кто это, мы не знали до самого последнего момента. И вот уже совсем скоро начнется архиерейская служба, и под известкой на самом верху была отмыта надпись - Дмитрий Солунский. А дело все в том, что 8 ноября празднуется день памяти этого святого. Вы можете себе представить: из всех стен здесь - а они все были закрашены - отмыли именно эту. Совпадение, скажет кто-то, а я скажу, что это промысел Божий. Это чудо, когда Бог являет свою милость посредством икон, которые здесь у нас обнаружились, - улыбается иеромонах.

На стене напротив - Георгий Победоносец. Найдя первое изображение, в церкви предположили, что оно не одно, и, сняв узел автоматики, действительно нашли под ним икону великомученика. А через время глазу открылась галерея целиком: также друг напротив друга изображены на сводах святые Федор Тирон и Федор Стратилат.

На одном из найденных изображений рабочие оставили так называемую реставрационную линейку - она наглядно показывает, сколько раз и какой краской закрашивали эти участки стены. На протяжении десятков лет на них было наложено восемь слоев разных цветов, и чтобы роспись храма (а она датируется концом XIX века) не была утрачена, требовалась работа профессиональных реставраторов.

Но это не единственные их находки. В верхней части храма тоже расчистили небольшие квадратики на стенах и обнаружили витиеватые росписи в неорусском стиле. При этом узоры - звезды, кресты - до сих пор сохранили позолоту и сверкают в приглушенном свете. Специалисты подчеркивают: росписи в прекрасном состоянии и глубокой реставрации не требуют.

- А вот в этом месте, - указывает на один из углов под куполом отец Григорий, - был обнаружен целый металлический лист. Реставраторы предположили, что там что-то есть, сняли его, и вот вы видите, что здесь действительно изображен евангелист Матфей. Архитектор Николай Никонов ведь использовал самые передовые технологии, в частности живопись на металле - она не подвержена времени. Теперь мы смеем предположить, что наверху с других сторон тоже что-то есть. Все здесь открыто и ждет, когда мы это оживим.

Как будто специально на деревянном паркете отпечатались даже ножки святого престола - по ним безошибочно определили место одного из приделов храма, в алтаре сохранилась и изразцовая печь для сжигания поминальных записок, и ящик для кадила с вытяжкой, чтобы не было угрозы пожара. Пережили забвение "родные" витражи, окна, перила, ограды, кованые элементы. Через некоторое время все это снова впишется в обновленный облик храма. Все разрешительные документы получены, сейчас на Архиерейском подворье уже вышли на проектные работы.

Новые страницы

Но не только прошлым живет подворье в Петербурге - действующая церковь, ее прихожане и благотворители постепенно пишут новую историю. Так, например, в храме Благовещения недавно появились новые колокола - малый карильон отлили в Тутаеве, знаменитом своим малиновым звоном. Заказать и доставить их удалось благодаря финансовому содействию благотворителей, двух друзей - Вячеслава Заренкова и Геннадия Щербины, они же помогли храму с приобретением церковной утвари и привлечением профессиональных реставраторов.

Обустраивается помещение и с помощью верующих, которые в числе прочего приносят в храм иконы. Многие из образов представляют собой настоящие древности, а Казанская икона Божией Матери и вовсе артефакт эпохи: ее подворью передал знакомый алтарник отца Григория - его семья хранила икону, которую выбросили после разрушения храма (опять-таки) Дмитрия Солунского на Греческом проспекте. Спустя век образ вернулся в церковь и обитает теперь буквально в двух кварталах от своего первоначального пристанища.

Уже прощаясь, подходим к иконе в центре храма, на ней - Николай Чудотворец.

- Есть такая зимняя традиция: в канун Нового года и Рождества совершать память святителя. На прошлой неделе у нас была служба, а потом ребята из воскресной школы украшали храм, и Николай Чудотворец послал им небольшие подарочки, - улыбается отец Григорий.

Прикладываемся к образу. Может, и мы вновь сможем встретить самый волшебный праздник с детской радостью?

Кстати

Архиерейское подворье известно своим хором, который возглавляет регент Алексей Жуков, начинавший в свое время на Валааме.

- Конечно, содержать хороший хор - это не дешевое занятие, даже просто найти певчих в наше время довольно проблематично. И все-таки Алексею удалось создать коллектив, который впервые победил от нашей Санкт-Петербургской епархии на фестивале хоров в Москве. Они уже ездили и в Германию с выступлениями, - рассказывает настоятель.

На службах здесь, следуя все-таки традициям Андреевского скита, звучит знаменный распев. Но на праздники к братскому хору добавляются женские голоса - это учащиеся певческой школы при храме. Занимаются пением и с детьми. Благо для уроков есть прекрасное место, где когда-то был как раз балкон для певчих: впечатляющая акустика тоже достанется Афонскому подворью по наследству.