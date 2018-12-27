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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Студия на вырост

В регионе могут отказаться от строительства малогабаритного жилья
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
В Ленинградской области собираются отказаться от малогабаритных квартир. В регионе планируют выдавать разрешение на строительство только тех жилых комплексов, где площадь квартир больше 35 квадратных метров.
Сейчас в Ленобласти минимально возможная площадь квартир составляет 24 квадратных метра. Фото: REUTERS Сейчас в Ленобласти минимально возможная площадь квартир составляет 24 квадратных метра. Фото: REUTERS
Сейчас в Ленобласти минимально возможная площадь квартир составляет 24 квадратных метра. Фото: REUTERS

Как сообщили "РГ" в правительстве Ленобласти, сейчас в регионе минимально возможная площадь квартир составляет 24 квадратных метра. В основном под этот параметр попадают студии.

Фото: depositphotos.com
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Норму ввели не от хорошей жизни: несколько лет назад приграничные с Петербургом районы Ленобласти начали активно застраивать жилыми комплексами экономкласса, где доминировали студии площадью 18-20 квадратных метров. Как правило, в них заселялись семьями, и новоселы сталкивались с нехваткой объектов социальной инфраструктуры.

Недавно власти региона проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что норматива 24 квадратных метра недостаточно.

Предполагается, что уже в следующем году в Ленобласти перестанут согласовывать новые проекты жилых комплексов с квартирами площадью меньше 35 квадратных метров. До конца января в регионе планируют подготовить под нововведения нормативную базу.

Игорь Горский, президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с идеей ввести норматив в 35 квадратных метров согласен.

- Квартиры минимальной площади строятся в основном в приграничных районах Ленобласти. Их часто покупают или снимают те, кто работает в Петербурге. В студиях живут по несколько человек, фактически эта квартира нужна просто чтобы переночевать. И в Ленинградской области совершенно справедливо опасаются наплыва со стороны петербуржцев, которые не могут позволить себе купить квартиру в Северной столице и делают ставку на малогабаритное жилье в регионе, - говорит Игорь Горский.

Квартиры минимальной площади строятся в основном в приграничных районах Ленобласти. Их часто покупают или снимают те, кто работает в Петербурге

По словам эксперта, этих граждан можно понять, но точно так же можно понять и позицию властей региона, в задачи которых входит обеспечить жителей детскими садами, школами и всей необходимой инфраструктурой для нормальной жизни. К тому же поставлена задача наращивать количество "квадратов" на человека. Поэтому малогабаритные квартиры жесткого экономкласса противоречат этому тренду. "Считаю правильным изменение нормативов, ведь это позволит застроить города и поселки комфортным жильем и добиться того, чтобы люди не приезжали туда просто переночевать, а нормально там жили и пользовались всеми благами цивилизации, - говорит Горский.

Риелтор Анастасия Казанская, работающая на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщила "РГ", что малогабаритное жилье, несмотря на грядущий запрет, пользуется у покупателей большой популярностью, и дело тут не в тяге к минимализму.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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- Конечно, никто не хотел бы покупать квартиры меньше 35 метров. Но, к сожалению, те, кто покупает небольшие квартиры, не могут себе позволить жилье большей площади. По объективным причинам. Просто денег нет, - констатирует риелтор.

По мнению Казанской, в случае введения запрета квартиры в новостройках подорожают и для части граждан они окажутся недоступны.

Тем не менее пока ажиотажного спроса на студии на рынке Ленобласти не наблюдается. Нововведение будет касаться лишь новых проектов. Многоэтажки, которые сейчас строятся в регионе, будут возводить по ранее утвержденным планам. Новую нормативную базу планируется подготовить только в начале следующего года.

Нельзя сказать, что на рынке наблюдается засилье таких малогабаритных квартир, пояснила "РГ" управляющий партнер "Метриум" Мария Литинецкая. "Однако в перспективе спрос на малогабаритные квартиры сохранится из-за низких доходов населения, тенденции к позднему вступлению в брак и созданию семьи у молодых россиян. К тому же, если ставки по ипотеке вновь начнут сокращаться, на рынке появится еще больше покупателей, заинтересованных в таком жилье, - сообщила "РГ" эксперт.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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