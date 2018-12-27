В Великом Устюге начинается реконструкция аэропорта. Один из крупнейших инфраструктурных проектов Вологодской области планируется реализовать в кратчайшие сроки: по плану сдача объекта намечена на середину 2020 года, но власти региона хотят сократить этот срок минимум на полгода.

Аэропортовый комплекс в Великом Устюге был введен в эксплуатацию в 1970-е годы, но с развалом СССР и прекращением государственного финансирования региональных перевозок совсем захирел. В середине 1990-х годов Вологодское авиапредприятие, в ведении которого находился в том числе и этот местный аэропорт, было вынуждено отказаться от убыточных регулярных рейсов по внутренним авиалиниям, сократить численность персонала фактически вдвое, ввести жесточайший режим экономии на всем. Долгое время аэропорт использовался лишь как посадочная площадка для вертолетов и санавиации, новая жизнь у него началась с развитием туризма.

Главная достопримечательность Великого Устюга, разумеется, вотчина Деда Мороза. По данным одного из туристических порталов, в этом году город в вологодской глубинке занял почетное второе место, разделив его с Калининградом, в списке самых популярных мест для встречи Нового года на Северо-Западе. Больше всего туристов приезжают в гости к зимнему волшебнику из Петербурга и Москвы, поэтому в последние несколько лет местный аэропорт принимает авиарейсы из обеих столиц. Однако сразу после новогодних каникул, с 10 января, он вновь переходит в режим посадочной площадки, сообщил корреспонденту "РГ" начальник аэропортового комплекса Павел Слайковский.

Аэропорт примет первые рейсы к началу зимы-2019

Стоимость госконтракта на реконструкцию аэропорта - 1,122 миллиарда рублей. Предполагается удлинение взлетно-посадочной полосы с 1300 до 1800 метров и ее расширение до 40 метров, а также устройство рулежной дорожки, реконструкция мест стоянок воздушных судов, замена светосигнального оборудования и установка автоматического радиопеленгатора. Капитальный ремонт, включая перепланировку, ждет и здание аэровокзала.

Вологодские власти надеются, что обновленный комплекс примет первые рейсы к началу следующей зимы.

- Согласно контракту сдача объекта намечена на середину 2020 года, - отмечает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Однако хотелось бы, чтобы все работы были выполнены к следующему зимнему сезону, чтобы туристы полетели в Великий Устюг напрямую из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. У нас уже есть договоренность с одной из авиакомпаний об открытии регулярных рейсов.

А пока для туристов будет организован специальный наземный маршрут. Гости Деда Мороза смогут доехать поездом до Котласа, а затем до Великого Устюга - по автотрассе. Местные власти признают, что часть этой дороги находится не в самом лучшем состоянии, поэтому на ремонт наиболее разрушенных участков запланировано выделение 900 миллионов рублей.

Справка "РГ"

По прогнозам правительства Вологодской области, в дни новогодних праздников с 1 по 8 января Великий Устюг ожидает до 30 тысяч туристов, что на 20 процентов больше, чем в 2018 году.

Тем временем

В январе 2019 года откроется новый авиарейс Архангельск - Петрозаводск - Череповец. Он свяжет регулярным авиасообщением сразу три региона СЗФО: Поморье, Карелию и Вологодскую область. Рейсы из Архангельска в Череповец и обратно будут выполняться два раза в неделю на самолетах "эмбраер".

- Это большое событие в развитии региональной авиации, - отмечает генеральный директор АО "Аэропорт "Архангельск" Ваге Петросян. - В июне открылось прямое сообщение между Архангельском и Петрозаводском через Котлас, а теперь маршрутная сеть охватывает и Вологодскую область. Гораздо логичнее летать к соседям напрямую, а не через Москву и Петербург. Надеемся, новый маршрут будет востребован жителями всех регионов, которые он связывает. Стоимость перелета из Архангельска в Череповец составит от 6500 рублей, до Петрозаводска - от 3500 рублей.