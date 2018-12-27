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Проект: В регионах

ДГТУ улучшил свои позиции в мировом рейтинге университетов

Текст: Валерий Николаев
С начала года Донской государственный технический университет, входящий в число 33 опорных вузов страны, значительно улучшил свои позиции в международных и национальных рейтингах высших образовательных учреждений. По некоторым направлениям показатели выросли сразу на несколько десятков пунктов.
Фото: Пресс-служба ДГТУ Фото: Пресс-служба ДГТУ
Фото: Пресс-служба ДГТУ

- Основной фактор конкурентного успеха университета - его репутация на национальном и международном образовательном рынке. Формирование репутации - непрерывный процесс, в котором рейтинг играет ключевую роль: попадая в мировой или национальный рейтинг на ведущие места, университет повышает свою привлекательность как для абитуриентов, так и для работодателей, инвесторов и государства, которое может обеспечить его дополнительными субсидиями, - рассказал руководитель ресурсного центра международной деятельности ДГТУ Константин Поляков.

Аналитические агентства составляют рейтинги на основе собственных методик, и поэтому результаты могут сильно отличаться друг от друга. Тем не менее, их многообразие позволяет получить объективную картину о научной, педагогической и просветительной деятельности университета.

К примеру, Благотворительный фонд Владимира Потанина провёл оценку деятельности вузов, студенты и преподаватели которых принимают участие в стипендиальной программе фонда. Позиции в рейтинге зависят от достижений, которые были продемонстрированы участниками в течение года. Всего в списке лучших - 75 российских вузов.

По данным исследований в период с 2017 по 2018 год Донской государственный технический университет занимает в рейтинге Фонда Потанина 26-ю строчку. Тогда как по итогам исследования за предыдущий период (2016-2017 гг.) опорный вуз был на 63-м месте. Таким образом, за год работы ДГТУ поднялся на 37 позиций.

ДГТУ в 2018 году впервые вошел в рейтинг QS BRICS - рейтинг университетов стран БРИКС. Также второй год подряд вуз входит в рейтинг QS EECA - развивающаяся Европа и Центральная Азия. Среди международных рейтингов также стоит отметить рейтинг вузов Webometrics, в котором на начало 2018 года ДГТУ занимал 126-ю строчку среди российских вузов, а на конец года - уже 60-ю строчку, улучшив таким образом позицию более чем в два раза.

Кроме того, ДГТУ впервые вошел в категорию "600+" списка лучших университетов мира по версии пятого профессионального рейтинга Worldwide Professional University Rankings RankPro 2017/2018. Опорный вуз занял 295-е место среди высших учебных заведений Европы и 33-е - в национальном рейтинге. В субрейтинге "Академическое ранжирование" опорный университет занял 495-е место, улучшив позицию на 96 пунктов в сравнении с прошлым годом. В субрейтингах "Ранжирование по ВС-индексу" и "Репутационное ранжирование" ДГТУ также вошел в категорию "600+".

- Ранжирование вузов проводится по нескольким направлениям. Первое - академическое, где учитывается множество статистических показателей университета, таких как численность, состав студентов и научно-педагогических работников, количество основных образовательных программ и программ дополнительного образования, результаты научной деятельности вуза, - рассказал руководитель ресурсного центра международной деятельности ДГТУ Константин Поляков. - В ранжировании по ВС-индексу оценивается доступность информации на англоязычной версии сайта университета. В репутационном ранжировании учитываются места, которые занимают вузы в мировых и национальных рейтингах, а также результаты экспертного опроса членов Международного совета ученых более чем из 40 стран.

По данным другого мирового рейтинга - рейтинга университетов Round University Ranking ДГТУ улучшил свои позиции на семь пунктов и занимает 726-е место. В рейтинговом списке российских вузов ДГТУ на 45-й строчке. По параметру "Наука и исследования" опорный университет поднялся сразу на 88 пунктов, заняв таким образом 657-е место. В составлении рейтинга учитывались данные университетов 74 стран мира. Ранжирование вузов проводится по 20 показателям в четырех группах: образование, наука и исследования, международная деятельность, финансовая устойчивость, а также - по шести укрупненным группам направлений подготовки: естественные, технические, медицинские, биологические, гуманитарные и социальные науки.

Среди национальных рейтингов стоит особо выделить "Рейтинг востребованности вузов в РФ: инженерные вузы", публикуемый МИА "Россия сегодня". В этом рейтинге ДГТУ за год улучшил позицию на 20 пунктов и вошел в ТОП-50 лучших вузов России.

Отвечая на вопрос, в чем причины прорыва опорного университета, Константин Поляков отметил: "Одним из основных показателей, оказавшим положительное влияние на рост позиций ДГТУ как в национальных, так и международных рейтингах, стал рост публикационной активности. Это стало возможным благодаря проведению в вузе актуальных научных исследований в различных сферах: транспортной инфраструктуры, материаловедения и наноинженерии. Как следствие, репутация ДГТУ как одного из наиболее динамично развивающихся научных центров значительно укрепилась, что нашло свое положительное отражение в рейтингах".

Однако, по мнению ректора Донского государственного технического университета Бесариона Месхи, необходимо помнить, что рейтинг - это не самоцель, а всего лишь зеркало, способное дать более или менее адекватное отражение состояния дел в вузе.

- Важно понимание тенденций развития образования, выстраивание приоритетов на основе уникальных особенностей университета, а также последовательное движение в направлении выбранной стратегии, - подчеркивает ректор ДГТУ.

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Материал подготовлен при поддержке информационной службы Донского государственного технического университета. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2245 от 27.06.2016 г.

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