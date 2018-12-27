Практически за каждой картиной известного краснодарского живописца Сергея Воржева стоит колоритная история из станичной жизни. Накануне Нового года корреспондент "РГ" решил узнать, как рождались эти необычные холсты.

Воржев родился в 1950 году в простой казачьей семье в станице Варениковской Крымского района. Родители мечтали, что сын станет хлеборобом, рыбаком или военным. Когда же вдруг проявился его художественный талант, мальчику строжайше запретили рисовать: вокруг столько работы по хозяйству. И для занятий живописью парнишке приходилось прятаться в сарае. В общем, до 18 лет Сергей прожил в станице, и потом многие земляки стали героями картин художника. И не только, кстати, люди.

- Рядом с нашим домом на проселочной улице находилась огромная лужа - метра три в ширину и 15 в длину, еще и такой глубины, что ребенку можно было уйти с головой, - рассказывает Воржев. - В этой луже купались все вместе: дети, гуси, утки и поросята... Причем засыпать лужу ни у кого из станичников не получалось. Правда, через какое-то время она начинала мелеть. Однако дети из близлежащих домов знали, как вызвать дождь. Они собирались вокруг лужи, брались за руки и много раз повторяли свое волшебное заклинание: "Дождик-дождик, припусти, на дедовы капусты, на бабыны дыни - чтоб их зъилы свиньи..." Действительно, буквально на следующий день начинался дождь, и лужа наполнялась водой. Причем заклинание срабатывало всегда! Этот маленький эпизод не только показывает во всей красе сельскую жизнь, но и демонстрирует магическую силу веры в свои желания и значение домашних животных для людей. Ведь без присказки "чтоб зъилы свиньи" ничего не работало!

Тех, кто свиней не держал, станичники считали выжившими из ума или неудачниками

А хрюшек в станице держали в каждом дворе. У них был свой сарай, который назывался "саж" - его строили по специальной технологии, чтобы было удобно ухаживать за обитателями. Свинья являлась одновременно и главной денежной единицей, и мерой достатка, и лучшим другом, и кормилицей семьи. Чем больше у казака имелось свиней, тем богаче он был. А тех, кто свиней не держал, считали выжившими из ума или неудачниками.

- Дорогим друзьям и родственникам на особо значимые праздники дарили поросят, - вспоминает свое детство Сергей Воржев. - И это был ценный подарок! Свинка у казаков всегда считалась символом крестьянского изобилия.

Именно в таком статусе забавные и добрые хрюши выступают в картинах художника. Вот идет компания казаков, распевая песни. Они направляются в гости (или из гостей - это не важно). Один несет большую бутыль самогона, а другой - удивленного милого поросенка. И он так душевно близок казакам, что кажется, даже поет вместе с ними.

На следующем полотне станичники летят на Марапацуце - удивительном летательном аппарате, созданном в рассказах станичников и состоящем из огромного кувшина, древней гривны, позволявшей левитировать, и хозяйственных построек хутора, среди которых - неизменный саж с поросятами.

- Это удивительно, но рыбаки и станичники, среди которых я вырос, очень любили пофилософствовать на тему космоса и космологии, - продолжает Воржев. - Это было, конечно, на примитивном уровне, но ярко передавало колорит и особенности мышления людей, их предания и сказания, сохраненные в неизменном виде через целые поколения. Одно из них - Марапацуца. Это летательный аппарат, в котором мог поместиться целый хутор. И в него верили искренне, как в реальность. На берегу одной из речушек под Варениковской был небольшой домик рядом с двумя тополями-белолистками, а в нем стоял огромный дубовый стол длиной метров 10. В конце дня за ним собирались все рыбаки округи и обсуждали свои дела, а потом напивались и начинали брехать о том, кто что видел. В том числе о звездах и полетах. Марапацуца присутствовала неизменно. А рожи у собравшихся за столом были удивительные - продырявленные жизнью, со шрамами и отметинами. У одного глаза как у кота, у другого - как у собаки, у третьего - как у тигра. Я их всех вспоминаю и с них пишу.

Эти удивительные, колоритные персонажи так и перешли из сельских будней и праздников на картины Воржева, поражая посетителей художественных выставок. Именно эта станичная жизнь подарила такие картины, как "Тамань", "Новолуние", "Казаки над хутором", "Под старой мельницей" и многие другие. Но если лица героев разные, иногда мрачноватые, косоватые, то мордочки свиней приносят свое настроение, уравновешивая обстановку - они всегда радостные, сытые, немного удивленные окружающему миру и беззаботные. Судьбы человека и его домашних животных переплетаются в одну весьма затейливую историю, которая тянется долго, словно песня во время станичного застолья. При этом во вселенной картин Сергея Воржева именно свинки сыграли огромную роль в расселении людей по миру, помогая им выживать и наполняя дом радостью.

Эти незабываемые истории сохранились в памяти многих станичников, которая в картинах кубанского художника, как в волшебном калейдоскопе, складывается в удивительные полотна казачьего быта.

Экзотические новогодние рецепты от Сергея Воржева

Блюдо "Жучок"

Для приготовления берется свежий лещ (лучше рыбец), засаливается на сутки, потом час его промывают. Нечищеный, с потрохами и чешуей, он отправляется на сковородку и в масле жарится до цвета майского жука. Самое вкусное - это шкурка и пузико.

Щучья икра с луком

Икра щуки протирается через мелкую сетку, чтобы стать рассыпчатой. В нее высыпается мелко-мелко нарезанный лучок, добавляется по вкусу немного соли и уксуса и совсем чуть-чуть жареного масла. Все это тщательно перемешивается и ставится в холодильник на полчаса. После этого блюдо готово. Любой, кто его попробует, будет вечным рабом и почитателем этого изысканного лакомства.