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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Превратиться в ведьму

Текст: Игорь Васильев (Кандидат исторических наук)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7756 (293)
Об этом мало кто сегодня знает, но в кубанском фольклоре свинья чаще всего фигурирует в качестве существа, в которое может превратиться... ведьма.

Идет хлопец потемну домой, а за ним гонится свинья. Гонится, не отстает. Тогда хлопец ее цепком (цепок - металлический прут) в рыло - свинья захрюкала и убежала. А на другой день соседка ходит, жалуется: мол, вышла потемну и упала, разбилась. Такими могут быть былички об этих животных.

Фото: depositphotos.com
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Дикая свинья (кабан) всегда являлась желанной добычей для местных охотников и легендарных пластунов, искусных пеших воинов-разведчиков и следопытов. Свои поразительные навыки они как раз оттачивали в кубанских плавнях во время охоты.

Кабан был опасной добычей - очень сильной и умной. Причем охотиться приходилась в высоком густом камыше или в кустарнике, где преимущества охотника, вооруженного огнестрельным оружием, были минимальны. Вот как охотничьи приключения пластунов описывал атаман и писатель Яков Герасимович Кухаренко:

 

Дикий кабан всегда был желанной добычей местных охотников

"Под ветер пластунский выстрел не спугнет зверя, ибо пластун идет против ветра, то ветер от его и эхо сносит за собой. Когда ветра не бывает, то пластун подстраивается под шаг того зверя, которого он по месту надеется найти. У каждого зверя в плавнях есть свой шаг, пример: олень имеет ход ровный; свинья прошелестит ходом ровным, становится и прислушивается и опять тоже; коза - пройдя ровно раз два, три, вскочит; волка ход ровный, и как меньше оленя, то и шума от него в камышах меньше. Так пластуны применившись, изучают шаг и прочего зверя. Подпустив зверя близко, пластун не подает никаких признаков, чтобы не спугнуть, а поняв, какой зверь, стреляет на треск и должен повалить. Вот и пластун, что, не видя зверя глазами, застрелит его наверное, да так угадает, чтобы выстрел не пропал; например: дикого кабана бьет по лопастях (под лопатку), или под ухо: не свергнутый на месте боров кидается на дым и своими огромными клыками изрубит пластуна, который не успеет скрыться..."

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