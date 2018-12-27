Как разбудить ген молодости

Лауреат Государственной премии СССР, доктор медицинских наук Иван Неумывакин работал над тем, как космонавтам не болеть во время длительных полетов. Потом решил передать свои знания обычным людям. Ценные наработки воплотили в жизнь последователи ученого. О необычном проекте мы попросили рассказать ученика профессора Неумывакина Виталия Лукасевича.

- Свой центр Иван Павлович основал в Крыму, почему именно здесь?

Виталий Лукасевич: Крым издавна привлекал своим уникальным климатом. Неумывакин пробовал работать и в Подмосковье, присматривался и к другим регионам, но после многолетних исследований пришел к выводу, что микроклимат полуострова - горный и морской воздух, аромат хвойных деревьев - все это уже играет огромную роль в оздоровлении организма. Гуляя вдоль побережья, вы дышите морским воздухом, насыщенным ионами и озоном, фитонцидами водорослей, частицами натриевых солей.

- Сейчас предлагается масса способов очищения организма. В чем профессор пошел дальше?

Виталий Лукасевич: Иван Павлович учил комплексному подходу. Голодание - один из кирпичиков, заставляющий разбудить от спячки. Организм проснулся, и скрытые в человеке резервы начинают работать на оздоровление. Вдруг чувствуешь прилив сил, повышается работоспособность, возрастает стрессоустойчивость. Я сам на себе испытал этот оздоровительный эффект. Большое значение играет чистая вода. Организм не может правильно работать, если в него не попадает достаточного количества воды. Кроме того, мы едим в 4 - 5 раз больше, чем нужно, чтобы сохранить свое здоровье.

Неумывакин предлагал голодать 21 день, чтобы разбудить ген молодости. Помимо голодания большую роль отводил лечебной физкультуре, сам разработал комплекс упражнений, рекомендовал скандинавскую ходьбу и прогулки по живописным местам вдоль моря. Поэтому мечтал создать свою школу на Черноморском побережье, и в этом ему помогли специалисты группы отелей "Континент", которые и сами являются последователями ученого. Мы продолжаем развивать его наработки. Чтобы усилить эффект голодания и сократить этот процесс, стали использовать целебную силу микроводорослей. Они помогают восстановить кислотно-щелочное равновесие, насытить организм полезными и жизненно необходимыми веществами за счет хлореллы, спирулины и фитопланктона.

Много желающих отдохнуть в этом центре в предстоящем сезоне. Фото: Ирина Варламова/РГ

- Наверное, нелегко следовать заветам Неумывакина, чтобы держать себя в хорошей форме?

Виталий Лукасевич: Да, исполнять 23 рекомендации, направленные, прежде всего, на профилактику различных заболеваний, непросто. И есть люди, которые честно признаются, что пока не готовы так жить. Однако большая часть все-таки хочет изменить свой образ жизни. Это, прежде всего, те, кто сейчас заботится о своем будущем и хочет избежать проблем со здоровьем. И здесь важна поддержка единомышленников, обратная связь. Люди общаются между собой в специально созданном чате и каждый может позвонить лично мне.

Цифра

700 человек из 25 стран мира побывали в Крыму в 2018 году, чтобы испытать на себе оздоровительный эффект "по Неумывакину".