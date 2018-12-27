Как в Крыму с 1 января будет рассчитываться плата за вывоз мусора

В Крыму, как и по всей России, с 1 января 2019 года начнет действовать новый порядок сбора и утилизации мусора, а также новая схема начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Но несмотря на кажущееся организационное упрощение - создание регионального оператора - "Крымэкоресурсы" - уже сейчас многие эксперты предрекают массу противоречий в отношениях между собственниками жилья, управляющими компаниями и единым оператором. Что же изменится для потребителей и как будет начисляться плата за вывоз ТКО, разобрался корреспондент "РГ".

Пересчитайте жильцов

Госкомцен РК уже утвердил новые тарифы для населения на услуги вывоза ТКО на 2019 год. Так, для "Крымэкоресурсов", которые будут обслуживать все муниципалитеты, кроме Ялты и Алушты, установлен предельный уровень 383,83 рубля за кубометр ТКО с учетом НДС. Для сравнения, в 2018 году действует тариф 274 рубля за кубометр. В Ялте и Алуште услуги вывоза мусора будет оказывать компания "Альтфатер Крым", и ее тарифы практически вдвое выше - 639,88 рубля за куб с учетом НДС.

Изменится и сама схема расчета платы за вывоз ТКО - теперь это будет не жилищная, а коммунальная услуга. И если сейчас деньги взымаются с учетом площади занимаемого жилья, то с 1 января - исходя из количества человек, зарегистрированных в квартире или частном доме.

- Моя семья платила из расчета 1,34 рубля за 30 квадратных метров площади квартиры, итого 40 рублей, - приводит свой пример член Союза управдомов РК Игорь Ходатский. - А будет платить по 97 рублей с каждого из пяти человек, прописанных в квартире, то есть 485 рублей. Сумма вырастет в 12 раз! Но в другой квартире все может быть иначе - скачок зависит от площади жилья и количества прописанных там человек.

Жителей некоторых многоэтажек по договору с МУП "Экоград" уже перевели на расчет суммы, исходя из количества зарегистрированных человек. Но и им грозит существенное повышение.

- Наше товарищество собственников недвижимости "Жасмин" (трехэтажный 12-квартирный дом) по договору с "Экоградом" платило по тарифу 53 рубля с человека, - рассказал председатель ТСН Болеслав Прокофьев. - Теперь, независимо от степени благоустройства, заплатим почти в два раза больше. Чтобы не увеличивать взносы, провели собрание, на котором решили перейти на прямые договоры - соответствующее заявление подали в "Крымэкоресурсы". При этом указали как поквартирное количество зарегистрированных, так и количество фактически проживающих людей. По идее, счета должны выставить за проживающих. Если выставят за зарегистрированных, в некоторые квартиры придут счета не в два, а в пять-шесть раз больше!

Тарифный ребус

В Совете министров РК, обосновывая новые тарифы на вывоз мусора, приводят официально утвержденный тариф на 2018 год для "Экограда" - крупнейшей мусоровывозящей компании Симферополя. Это 274,89 рубля за один кубометр. Как пояснил "РГ" ответственный за ЖКХ вице-премьер Совмина РК Михаил Селезнев, так называемый "мусорный коллапс" возник в Симферополе в конце лета из-за того, что управляющие компании города фактически проигнорировали повышенные Госкомцен РК после закрытия полигона в Каменке тарифы на вывоз ТКО. Многие УК даже не выходили в советы домов с предложением провести собрания собственников и утвердить на них новые мусорные тарифы.

- В результате долг УК перед "Экоградом" сегодня настолько большой, что не позволяет ремонтировать и закупать новую технику, приобретать недостающие контейнерные, - уточнил Михаил Селезнев. - "Экоград" был вынужден работать себе в убыток. А чтобы мусоровозы окончательно не встали, потребовались субсидии города и республики. Существующая система не позволяет привлекать в отрасль частный капитал. По расчетам мусоровывозящих компаний для покупки современной техники, ремонта контейнерных площадок и строительства новых расходы только на сбор и транспортировку ТКО составят не менее 350 рублей за кубометр. А единый платеж регионального оператора, куда включаются все виды услуг, налоги и экологические платежи, должен быть не менее 510 рублей за кубометр. Утверждаемые по всей стране предельные тарифы региональных операторов это подтверждают - средний тариф по России составит со следующего кода примерно 700 рублей за кубический метр.

Усугубил ситуацию тот факт, что тысячи симферопольских домовладений до сегодняшнего дня так и не заключили договоры на вывоз ТКО с городским оператором, и фактически ему приходилось вывозить мусор из контейнеров частного сектора за свой счет. Но благодаря "мусорной реформе" с 1 января 2019 года отсутствие заключенного договора уже не будет иметь никакого значения, поскольку начнет действовать договор публичной оферты. То есть платежи за ТКО станут начисляться автоматически и собственникам квартир в многоэтажках, и владельцам частных домов. При этом, уверяют власти, плата за вывоз отходов вырастет лишь незначительно.

- Плата в месяц с одного человека согласно нашим расчетам составляет сейчас от 57,20 до 73,58 рубля в месяц (в зависимости от степени благоустройства дома), - пояснил вице-премьер Совета министров РК Михаил Селезнев. - По информации Госкомитета по ценам и тарифам РК средний рост тарифа составит 17 рублей 49 копеек с человека в месяц, а в некоторых муниципалитетах тариф останется на прежнем уровне. Незначительный рост связан, в первую очередь, с закрытием выработавших свой ресурс полигонов и используемых ранее в качестве полигонов свалок, а также увеличенным плечом вывоза ТКО от мест сбора до мест размещения. Так, например, в Симферополе из-за закрытия для рекультивации полигона в Каменке плечо вывоза увеличилось с 30 до 140 километров. При этом рост цен на топливо с января 2015-го по ноябрь 2018-го составил 38 процентов. Кроме того, в структуре тарифа для населения появилась плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), которая ранее в Крыму не взималась. В 2019 году такая плата составит 29,5 рубля за метр кубический. Правда, сейчас правительство РФ рассматривает вопрос о сохранении ставки НВОС на уровне 2018 года и исключения НДС, в этом случае тариф будет пересчитан в сторону уменьшения, а средней расчетный тариф увеличится всего на 4-5 рублей по сравнению с тарифом этого года.

Откуда мусор?

Но откуда же взялись использованные при расчете тарифов нормативы накопления ТКО. Скажем, самая низкая норма накопления ТКО - 1,575 кубометра в год на одного человека - в Кировском районе, а самая высокая - в Ялте - 3,077 кубометра. Причем в эту цифру включен и вывоз крупногабаритных отходов (пять процентов от общего объема). Но как может быть, что в соседних муниципалитетах, где примерно одинаковый уровень жизни и соответственно уровень потребления, нормативы накопления расходятся до двух раз! Общественники считают, что нормы накопления ТКО, взятые за основу при принятии постановления Совмина РК, взяты с потолка.

- Есть специальная методика минстроя РФ для определения норм накопления ТКО, но ее никто не использовал, - уверяет Анатолий Петров, директор АНО "ЖКХ контроль". - В Крыму серьезными замерами никто не занимался. В том числе и морфологией содержимого мусорных баков, хотя было поручение главы РК о пересчете по методике, которое в итоге так и не выполнено. В основу расчетов взята так называемая генсхема вывоза и утилизации мусора, составленная еще в 2015 году. И теперь завышенные нормы накопления серьезно ударят по карману крымчан.

В свою очередь, специалисты Совмина подтверждают, замеры норм накопления действительно проводились при разработке генеральной схемы санитарной очистки РК.

- Для их проведения привлекли ведущих специалистов Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, - рассказали в Совмине. - Велась фотофиксация, по результатам подписывались протоколы. Нормы накопления были перепроверены разработчиком территориальной схемы - Ассоциацией развития ЖКХ. И контрольные замеры подтвердили утвержденные ранее нормы. Утвержденные нормы накопления в РК соответствуют среднероссийским и не являются завышенными.

Правда, в минЖКХ уточняют, что замеры в 2015 году были сделаны только для двух сезонов, и теперь проводятся исследования для двух недостающих. Сейчас контрольные замеры проходят в Феодосии, после чего они начнутся по всей республике.

Комментарий

Денис Попко, и. о. директора ГУП РК "Крымэкоресурсы":

- В муниципалитетах завершается процесс формирования абонентских отделов. Также мы готовы к заключению договоров с ТСЖ и юрлицами. Квитанции об оплате услуг вывоза мусора будет рассылать потребителям "Крымэнерго", выигравшее соответствующий конкурс. То есть в феврале будущего года население получит первую платежку от "Крымэкоресурсы". Вместе с квитанцией и памятку о порядке расчета платы за вывоз ТКО.

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