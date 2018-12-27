Какими зимними видами спорта можно заняться в Крыму

После открытия Крымского моста жители полуострова предпочитают выезжать на уик-энд в соседнюю Кубань, Кавказ или Ставрополье. Особенно привлекают крымчан склоны горнолыжного курорта в Красной поляне. Тем не менее и на полуострове есть масса спортивных развлечений на любой вкус и кошелек, гарантирующие желающим новые эмоции и бодрость духа.

Лыжный отдых в крымских горах длится лишь несколько месяцев, но он дарит незабываемые ощущения. Фото: Тургруппа Михаила Шабанова

По первому снегу

В январе в Крымских горах стартует горнолыжный сезон. Традиционные места для катания на лыжах, сноубордах, тюбингах и санках - вершина Ай-Петри и Ангарский перевал. При желании можно найти инструктора, готового показать маршруты спусков на Чатыр-Даге.

Ангарский перевал в 30 километрах от Симферополя, здешние пологие склоны предлагают вполне безопасные трассы для катания начинающих лыжников, сноубордистов и детей. Есть прокат спортинвентаря.

На Ай-Петри - шесть трасс протяженностью от 120 до 1030 метров, они рассчитаны на разный уровень подготовки. На трассе "26-й километр" работает подъемник - его включают, если набирается хотя бы пятеро желающих воспользоваться этой услугой. В планах у местного бизнеса - открыть к новогодним праздникам еще один подъемник, правда, он будет стоить вдвое дороже - уже не 500, а 1000 рублей с человека в день.

- Когда на Ай-Петри лежит снег, хорошая погода, народу приезжает очень много: несколько тысяч человек. "Аншлаг" начинается с 11 утра и длится до 15 часов - в это время на подъеме в гору случается пробка, бывают проблемы с прокатом инвентаря. Так что лучше приезжать пораньше, с самого утра, - советует представитель одной из компаний, организующих трансфер туристов-лыжников на Ай-Петри.

Правда, в период снегопада или, напротив, оттепели, когда на горных дорогах образуется гололед или создается угроза снежных заносов, сотрудники ГИБДД закрывают проезд на Ай-Петри для легкового транспорта - добраться до плато могут только автомобили на полном приводе, или оборудованные специальными средствами противоскольжения. В такое время на Ай-Петри число туристов сокращается в пять раз, и проблем с прокатом лыжно-саночного инвентаря не бывает. Мелкий турбизнес возит в горы практически при любой погоде.

А на Чатыр-Даге смогут покататься только подготовленные экстремалы - не только потому, что склоны с большими перепадами высот, но и потому, что после спуска подниматься в гору придется самостоятельно, преодолевая около 2,5 километра без подъемника.

На вершине и под землей

Крымские горы зимой могут быть интересны и альпинистам - как любителям, так и более подготовленным скалолазам. На рынке туристических услуг Крыма можно найти предложения восхождения по Холодному кулуару на вершину Чатыр-Дага - Ангар-Бурун. Как правило, группа желающих формируется по предварительной договоренности с инструктором, необходимое условие для восхождения - отсутствие проблем со здоровьем.

Популярны в Крыму и обзорные пешие экскурсии по главным вершинам здешних гор - Демерджи, Чатыр-Дага, Ай-Петри, Мангуп-Кале, Большого каньона и других. Прогулки по ним вполне можно совместить со спелеотуризмом. В Крыму около 800 пещер, среди них есть и те, что признаны одними из самых красивых в Европе. Для туристов открыто около десятка пещер. Самой опасной считается Каскадная пещера, расположенная на Ай-Петринской яйле, доступная только опытным спелеотуристам.

Время плыть

Море в Крыму зимой остывает до плюс 8-10 градусов. Но, в отличие от туристов, для клубов зимнего плавания из Севастополя, Евпатории, Черноморского и других городов - это самый разгар сезона. Его открыли на набережной Балаклавы 17 ноября - "моржи" провели соревнования на первенство Севастополя по зимнему плаванию на дистанции 25, 50 и 200 метров. По словам организатора соревнований Лилии Меркуловой, только в Севастополе 150 "моржей", а всего их более 2000.

В минувшие выходные самые отважные участники парада Дедов Морозов в Ялте совершили заплыв на набережной.

- Ощущения - отличные. Вода не холодная, тем более что купаюсь зимой я уже почти 50 лет, - поделилась впечатлениями Виолетта Маркова.

В новогодние праздники у моржей также запланировано несколько массовых соревнований.

Так, в Феодосии, сложилась давняя традиция устраивать заплыв в первый день нового года: в полной пляжной амуниции, с солнцезащитными зонтами и очками, - "моржи" стартуют в новый сезон с пляжа "Камешки". А в Евпатории массовый заплыв, в котором участвуют всегда не менее 200 человек, состоится по традиции в православное Рождество - 7 января.

Холодное погружение

Но плавать в Крыму зимой можно и иначе. Для дайверов - опытных и не очень - возможны погружения с аквалангом. Компании, организующие активный отдых туристов, могут предложить "сухие" гидрокостюмы для новичков и обеспечить интересные подводные экскурсии для профессионалов на западном берегу полуострова или в районе Балаклавы.

- Зимой все по-другому. Мало, наверное, на земле людей, которые видели, какое на самом деле разное и красивое Черное море. Конечно, зимой вся живность сонная - прячется, но, с другой стороны, вода намного прозрачнее, - рассказывает представитель крымского дайвинг-центра. - Температура воды в море на новогодние праздники около 8-12 градусов, шторма бывают чаще, чем летом, так что в воду сложно зайти. Но для опытных дайверов эти трудности - не помеха. Мы сами, например, ныряем каждый Новый год - это у нас традиция такая: 1 января, как проснемся - идем нырять.

Там же, на западном берегу, зимой тренируются серферы. На мысе Тарханкут или в районе поселка Поповка можно ловить волну, причем, именно зимой, когда в Крыму дуют северо-восточные ветры. При наличии собственных гидрокостюма и доски не составит труда выбрать места для серфинга, при отсутствии - можно договориться с крымскими компаниями или молодежными группами, активно популяризирующими крымский серфинг в соцсетях.

Воспарить над Крымом

Наконец, зимой можно и полетать. Парапланеристов с разноцветными парусами часто видят стартующими с горных вершин - с Ай-Петри, Белой скалы, Демерджи, с Долгоруковской яйлы, с нижнего плато Чатыр-Дага и других мест.

- На параплане летают и летом, и зимой. При этом, например, в районе Ласпи лучше это делать как раз осенью и зимой, потому что летом здесь воздух перегревается и возникает турбулентность. Зимой мы организуем полеты в районе Севастополя, Симферополя, Белогорска. Перед стартом нужно учитывать, что в воздухе будет на 4-6 градусов прохладнее, чем на земле. И соответственно одеваться, - рассказали представители крымского клуба парапланеристов.

Мнение

Михаил Шабанов, организатор туристических лыжных походов:

- Лыжные маршруты в Крыму идеальны для начинающих: здесь плоские, как стол, горы и небольшие перепады высот. В экстренном случае можно эвакуироваться, просто спустившись в долину. Однако на этапе подготовки поездки или похода сказывается некоторая нестабильность климата - снег не всегда бывает в достатке. Невозможно планировать лыжный поход, когда нет снега. Отсутствие нормальных дорог и барьеров-отбойников делает поездки в горы небезопасными, это подвергает жизнь людей неоправданному риску еще на этапе следования к началу маршрута. Например, вместо того, чтобы привести в порядок дорогу Соколиное - Ай-Петри, просто повесили знак, запрещающий въезд туда, что, конечно, при отсутствии альтернативы не является решением проблемы.

Цены на зимний отдых в Крыму

Развлечения на Ай-Петри

Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри: билет для взрослых - 400 рублей, детский - 250 рублей, в одну сторону.

Прокат сноуборда - 800 рублей, лыж - 600 рублей, тюбингов - 500 рублей, санки - бесплатно. Время пользования снаряжением не ограничено.

Катание на снегоходах-санях - 5 человек за1800 рублей за 25-минутную прогулку.

Дайвинг

Первое погружение для новичков - 2500 рублей, для сертифицированных дайверов - 2000 рублей.

Погружение к затопленным кораблям и самолетам: от 3000 до 6000 рублей.

Рыбалка с катера или яхты

- от 500 до 700 рублей с человека (снасти и наживка не включены).

Аренда катера, яхты для экскурсионного тура с прогулкой вдоль побережья и рыбалкой - от 2500 до 7000 рублей.

Полеты на параплане

- от 3000 до 8000 рублей с человека, в зависимости от длительности полета, дальности и высоты.

Кстати

К зимним водным видам отдыха вполне можно отнести и морскую рыбалку, в том числе спортивную. Немало владельцев лодок, катеров и небольших яхт с удовольствием катают туристов в Балаклаве и портах ЮБК. "Мы зимой много рыбачим: ставридку ведрами можно ловить! Выходим утром и до обеда рыбачим в районе Серебряного, Золотого пляжей и других. Единственное - одеваться нужно теплее, чтобы ноги не мерзли", - рассказывает владелец катера, катающий туристов с удочками по зимнему морю.