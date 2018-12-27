Самые ценные публикации - те, с помощью которых газете удалось кому-то помочь. Инвалиду, который месяцами не может получить необходимое лекарство, ветерану, вынужденному жить в крохотном доме без воды и тепла, молодой семье, борющейся за то, чтобы оформить гражданство и жить наконец полноценной жизнью. Оглядываясь на прошедший год, мы вспомнили самые яркие и честные истории, в которых наши герои вместе с нами праздновали победу.

Новочеркасские сироты получат новые квартиры

Девять бывших воспитанников детских домов выиграли суд у администрации города и добились, что им выдадут положенные по закону благоустроенные квартиры. О ситуации, в которую попали дети-сироты, "РГ" написала 13 декабря 2016 года. Еще три года назад власти приобрели им квартиры - идеальное новое жилье, если судить по документам. А на самом деле детям "нарезали" квадратные метры в здании бывшей колхозной столовой 1962 года постройки. Ни тепла, ни нормальной вентиляции в квартирах не было, газ не провели. К осени все отсырело, на стенах - грибок и плесень. Сироты отказались вселяться в такой дом. Их жалобы в администрацию с просьбой исправить ситуацию не помогали. Напротив, чиновники попытались вселить "отказников" насильно, через суд. А коммунальщики начали начислять им оплату, а затем и пеню за якобы выполненные услуги ЖКХ.

Потом выяснилось, что дом не принимала межведомственная комиссия, которая должна была определить качество покупаемого государством жилья, что в торгах участвовал всего один местный предприниматель. И хотя нарушения были налицо, суд увяз на долгие месяцы.

Как говорит адвокат Леонид Новиков, все изменилось после того, как о вопиющей несправедливости написала "РГ".

- Статья вызвала большой резонанс. Директор департамента строительства и главный архитектор Новочеркасска получили крупные штрафы и были отстранены от своих должностей, - рассказал Новиков. - Но главное, суд постановил обеспечить детей нормальными квартирами, и уже на следующий год они смогут стать счастливыми новоселами. Спасибо за то, что помогли отстоять справедливость!

Газетные киоски останутся на месте

В Пролетарском районе Ростова собирались сносить киоски "Ростдонпечати", к которым так привыкли местные жители. Они и обратились в редакцию с просьбой разобраться в ситуации. Сами тоже даром времени не теряли - собирали подписи в защиту. То, что киоски нужны и важны, корреспондент "РГ" убедился сам, побывав в микрорайоне Александровка, в гостях у киоскера Валентины Заславской, проработавшей на одной "точке" 11 лет.

Покупатели шли гурьбой, причем многих Валентина знает по имени, в курсе, кто что читает и какими новостями интересуется. В администрации Пролетарского района на наш прямой вопрос, будут ли сносить газетные киоски, ответили витиевато и посоветовали обратиться в городское управление торговли и бытового обслуживания. Однако такой структуры еще нет - она в стадии формирования.

На наш запрос, заработало ли управление, ответ мы так и не получили. На публикацию "Табак вместо новостей" ("РГ", 6 декабря 2018 года) и в мэрии, и в региональном правительстве отреагировали оперативно

. - Киоски по адресам: Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 91, и улица Толстого, 8, после проведения конкурсной процедуры останутся на месте, - сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

С правдоруба Левченко сняты все обвинения

Член регионального штаба ОНФ Сергей Левченко, сам по специальности инженер дорожного строительства, объявил беспощадную войну ямам и некачественным дорогам. Вместе со своей группой прошел тысячи километров дорог в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, изучил практически каждый ухаб на дорогах. На совещания с участием первых лиц приносил с собой куски некачественного асфальта, который разламывал пополам, как горбушку хлеба, у всех на глазах. Требовал отменить неправильные тендеры, уволить недобросовестных подрядчиков, возбудить уголовные дела.

В итоге уголовное дело завели на самого правдоискателя. Оно оброс ло 13 томами, 4000 листами скрупулезного разбирательства надуманных обвинений. Времени заниматься чем-то другим, кроме как давать объяснения и защищаться от обвинений, просто не оставалось. Чего, может быть, и добивались его недоброжелатели. По крайней мере, делать экспертные вырубки асфальта он уже не успевал.

Два года, пока шло против него следствие, он был отстранен от дел и находился под домашним арестом. Обвинения рассыпались одно за другим, но фабриковались другие. Тем временем уже на российском уровне прозвучало, что в Ростовской области более половины дорог отремонтированы некачественно, идет прямое хищение денег.

"РГ" вступилась за "фронтовика", описав все его злоключения, в статье "13 томов дела Левченко" ("РГ", 5 апреля 2018 года). Привела комментарии его коллег: "В результате мониторинга выявлены бракованные участки дорог на миллиарды рублей, а уголовное дело завели в отношении активиста, который эти нарушения выявил". Генпрокуратура проверила законность возбуждения уголовного дела против Левченко. И он победил: все обвинения с него в этом году сняты.

"Забавушка" полетела на фестиваль

Благодаря "РГ" о необычном фольклорном коллективе "Забавушка" из Ростова-на-Дону узнали жители всей страны и помогли участникам ансамбля - детям с синдромом Дауна и аутизмом, а также их мамам - выступить на большой сцене в городе Екатеринбурге, куда они получили приглашение как победители международного творческого фестиваля. За считанные часы после выхода публикации удалось собрать деньги и на дорогу, и на проживание. А еще найти друзей по всей стране, обратить на себя внимание властей и заручиться поддержкой влиятельной многодетной матери (она просила не называть своего имени публично), взявшей под личный патронат уникальных артистов.

Впервые "РГ" рассказала о беде "Забавушки" в номере от 15 ноября. Узнав о победе в престижном конкурсе, дети и их мамы очень обрадовались. Однако денег, чтобы поехать на финал в Екатеринбург, не было. Не помогли ни чиновники, ни знаменитости, к которым через соцсети обратилась педагог, логопед-дефектолог Елена Климкина. В своей работе она применяет необычные методики - обучение речи при помощи пения и добилась удивительных результатов: дети со сложными генетическими заболеваниями начинают петь быстрее, чем говорить. Сейчас в их репертуаре уже столько номеров, что хватит на полноценный концерт.

- После выхода статьи нам помогала вся страна, и уже в день публикации мы купили билеты на самолет. Огромное спасибо и низкий поклон каждому! - говорит Елена Климкина.

Свидетелем триумфа "Забавушки" на международной сцене стала и корреспондент "РГ", отправившаяся в командировку на Урал вместе с коллективом. ("РГ", "Победа", 22 ноября 2018 года). Собранных при помощи "РГ" денег хватило не только на перелет для десяти артистов, но и на гостиницу, питание и экскурсии всех членов ансамбля.