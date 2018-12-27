Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся

Планомерно движемся к тому, чтобы по железнодорожной части Крымского моста сделать все вовремя, сказал глава Минтранса Евгений Дитрих в беседе с журналистами.

Автомобилисты интенсивно используют эту дорогу в Крым. Запуск автомобильной части моста показал, что с 16 мая по 9 ноября 2018 года проехало 3,3 миллиона машин. До мая 2019 года ожидаем, что по нему проедет еще 1 миллион 700 автомобилей, сказал министр.

Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.

Это экономия от того, что автомобилисты теперь используют для проезда в Крым и обратно прямой путь, пояснил министр. "К 2035 году мы полностью возвратим средства, вложенные в мост", - прогнозирует министр.