Новости

ЦБ ужесточил правила торгов нефтепродуктами на бирже 14:05
АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с Нового года 14:00
Жена Марата Башарова опровергла сообщения о том, что муж ее избил 13:55
В Подмосковье обнаружена крупнейшая нарколаборатория 13:54
На Урале с грузового состава сняли путешественника из Воронежа 13:50
В Германии назвали виновника инцидента с самолетом Меркель 13:46
В Волгоградской области отчим убил семилетнего пасынка 13:43
Ряд регионов выдвинул Александра Дюкова на пост президента РФС 13:41
Названа предварительная причина пожара на шахте в Соликамске 13:30
Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами 13:29
В Башкирии четыре фуры столкнулись на трассе М7 13:24
Жителя Перми заподозрили в убийстве супруги 13:20
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками 13:12
В Черногории начались открытые гонения на Сербскую Православную Церковь 13:06
Путин призвал снять устаревшие ограничения для работы волонтеров 13:01
Опрос: Большинство россиян ориентированы копить, а не тратить 12:59
На канале "Пятница!" опровергли информацию о закрытии "Орла и Решки" 12:59
В Хабаровске возбудили дело по факту взрыва гранаты в магазине 12:58
ВЦИОМ: Больше всего россияне доверяют армии и церкви 12:51
Петербурженку задержали за хранение наркотиков в одежде дочери 12:45
Сибирские физики помогут модернизировать Большой адронный коллайдер 12:37
Назван срок готовности железнодорожной части Крымского моста 12:36
В Самаре рецидивист ранил из пистолета продавца в магазине 12:36
Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль 12:35
Шестеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Брянском 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 12:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Назван срок готовности железнодорожной части Крымского моста

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Строители Крымского моста озвучили планы возведения железнодорожной части сооружения в 2019 году. График работ утвержден на заседании оперативного штаба Росавтодора. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

К концу 2018 года силами 5000 строителей и 150 единиц техники возведены все 307 опор моста высотой от 5 до 35 метров. К арке моста надвигаются последние пролеты. А на состыкованных активно укладываются рельсы - верхнее строение пути готово уже на двух участках из восьми.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Названа дата начала продажи билетов на поезда в Крым

- Все задачи 2018 года выполнены, - заявил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг. - Новый 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию.

К лету планируется завершить устройство мостового полотна, включая деформационные швы. До сентября - полностью устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря смонтировать все системы элементов обустройства железнодорожной части моста. Она включит в себя сигнализацию, системы централизации и блокировки, электроснабжения, освещения.

- Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть будет готова к началу эксплуатации, - заверил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

В новогодние каникулы мостостроители будут трудиться в обычном режиме.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым РГ-Видео Строительство моста через Керченский пролив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал снять устаревшие ограничения для работы волонтеров
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР