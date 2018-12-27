Назван срок готовности железнодорожной части Крымского моста

Строители Крымского моста озвучили планы возведения железнодорожной части сооружения в 2019 году. График работ утвержден на заседании оперативного штаба Росавтодора. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

К концу 2018 года силами 5000 строителей и 150 единиц техники возведены все 307 опор моста высотой от 5 до 35 метров. К арке моста надвигаются последние пролеты. А на состыкованных активно укладываются рельсы - верхнее строение пути готово уже на двух участках из восьми.

- Все задачи 2018 года выполнены, - заявил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг. - Новый 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию.

К лету планируется завершить устройство мостового полотна, включая деформационные швы. До сентября - полностью устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря смонтировать все системы элементов обустройства железнодорожной части моста. Она включит в себя сигнализацию, системы централизации и блокировки, электроснабжения, освещения.

- Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть будет готова к началу эксплуатации, - заверил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

В новогодние каникулы мостостроители будут трудиться в обычном режиме.