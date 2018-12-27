Новости

Сибирские физики помогут модернизировать Большой адронный коллайдер 12:37
Назван срок готовности железнодорожной части Крымского моста 12:36
В Самаре рецидивист ранил из пистолета продавца в магазине 12:36
Беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами создадут в России 12:35
СМИ: Марат Башаров опять избил новую жену 12:30
Режим работы МЦК изменится с 29 декабря по 8 января 12:26
Видео: Новый летающий танкер РФ показали изнутри 12:20
Петербургское управление МЧС названо лучшим в стране 12:19
Международный финансовый конгресс состоится в июле 2019 года 12:16
В Сибири доказали возможность создания плазменного двигателя 12:15
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными 12:14
В центре Москвы пассажир зарезал таксиста 12:12
СК уточнил число погибших при пожаре в Ростовской области 12:08
В Приамурье рассказали о новых случаях заражения детей гепатитом С 12:06
МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев 12:00
СМИ: США и Китай в январе проведут торговые переговоры 11:58
В Башкирии приостановили работу завода из-за вредных выбросов 11:55
9 команд РФ примут участие в студенческом ЧМ по спортивному программированию 11:50
Мать и трое детей пострадали в ДТП в Иванове 11:44
Житель Тюмени спас мальчика, заблудившегося в 35-градусный мороз 11:42
В Петербурге полиция объявила в розыск груз репчатого лука 11:40
Калининградца будут судить за отравление 54 студентов стройотряда 11:38
Снайперы-миротворцы ЦВО научились вести "гуманный огонь" 11:33
Ведущие "Орла и Решки" заявили о закрытии проекта 11:33
"ГАЗель" получит подушки безопасности в 2019 году 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 11:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Внедрено с пользой для дела

Маленькие изобретения для большой экономики
Текст: Николай Грищенко, Лариса Ионова, Алена Ларина, Ирина Поволоцкая
Российская газета - Неделя - Юг России №7756 (293)

Определитель аварий

Астраханский школьник Дмитрий Попов вместе со своим научным руководителем изобрел прибор для диагностики оборудования сетей электрораспределения. Разработка юного инноватора оказалась настолько интересной, что тестировать ее решили сразу на реальном производстве.

Фото: Depositphotos
В Татарстане появится нейросетевой русско-татарский переводчик

Дмитрий Попов учится в седьмом классе одной из астраханских школ, а параллельно занимается в Региональном школьном технопарке. Именно там он под руководством своего наставника Ильи Воеводина и разработал этот перспективный проект. Автоматизированная система управления ELMO - это устройство для мониторинга оборудования электросетей с автоматическим оповещением персонала и потребителей. Аппарат позволяет постоянно контролировать и прогнозировать техническое оборудование трансформаторных подстанций, и если что-то вдруг пойдет не так, своевременно оповещает об этом сотрудников.

- Благодаря прибору можно сократить потери от аварий и отказа оборудования распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Сейчас устройство работает в тестовом режиме, мы получаем и анализируем данные, - рассказывает Илья Воеводин.

Кстати, тестируют устройство не в учебной лаборатории, а в "полевых условиях" - на трансформаторной подстанции. Энергетики говорят, что, если разработка хорошо себя зарекомендует, то этим аппаратом будут оснащены все трансформаторные подстанции. Дмитрий тем временем уже разрабатывает макет следующей версии прибора, который будет более совершенным.

Дай команду роботу

В таганрогском детском центре технического творчества внедрена ИТ-разработка, позволяющая обучать дошкольников и учащихся начальных классов графическому программированию конструкторов робототехники. Автор программы, недавний выпускник института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Артем Попов, получил за свое ноу-хау грант областного правительства как победитель конкурса на лучший ИТ-проект в социальной номинации.

Фото: depositphotos.com
Ученые изобрели избавляющий от ожирения имплантат

- Ребенок может самостоятельно собрать своего первого робота, "научить" его перемещаться по заданной траектории и делать другие вещи, - рассказывает Артем.

Для увлекательных занятий используется робот в связке с ноутбуком, взаимодействие между ними осуществляется по блютузу. Ребенок запускает программу Артема и с ее помощью создает что-то новое, а главное, свое. К примеру, дает команду роботу двигаться по заданному маршруту или превращает его в гирлянду, заставляя мигать лампочками в определенной последовательности. Работе с программой можно научить шестилетнего ребенка, главное, чтобы он умел считать и читать.

- Цифровой грамотностью сегодня нужно овладевать с дошкольного возраста, - уверен программист. - Убежден, что лет через пятнадцать люди будут программировать свой "умный" дом, и даже домохозяйка сможет легко это сделать.

Сыр вместо таблеток

Преподаватель кафедры пищевых технологий Донского аграрного технологического университета из поселка Персиановского Ольга Войтенко разработала новый вид сыра. Началось все с любви к молоку, которая у Ольги с детства. Еще будучи студенткой, она стала заниматься разработкой новых продуктов, полезных для здоровья. И решила создать мягкий сычужный сыр, по консистенции похожий на творог, но со вкусом сыра. Занималась этим со второго курса, а затем защитила диплом.

Фото: depositphotos.com
Уральские ученые разработали порошок для очистки воды и воздуха

Кроме прочих достоинств, проект Войтенко хорош тем, что такому сыру не нужно много времени для созревания, его можно употреблять практически сразу после приготовления. Этого удалось достичь подбором определенных бактерий, которые не только ускоряют процесс созревания сыра, но и положительно влияют на микро флору человека, восстанавливая ее. Ему, например, больше не понадобится употреблять пробиотики из аптеки. А просто с удовольствием полакомиться лечебно-профилактическим сыром для здоровья.

Новый продукт уже прошел различные органолептические и микробиологические испытания. Получен патент. Сейчас отправлена заявка на получение лицензии для его производства. Выбрана и площадка в Ростове.

Счетчик под защитой

В Ростове-на-Дону изобретатели Алексей Попов и Александр Процик разработали новые антимагнитные пломбы для защиты метрологического оборудования, счетчиков для учета газа, воды и электроэнергии. Их антивандальные пломбы оказались дешевле и эффективнее импортных аналогов.

- Инновационные антимагнитные пломбы обладают несколькими профилями защиты от внешних факторов. Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати повышает устойчивость к кислоте, кипятку и другим агрессивным субстанциям. Термоиндикатор предотвращает взлом пломбы в результате нагрева, а усиленная голографическая бронированная пленка защищает индикатор от подмены, - рассказал Алексей Попов.

Фото: Depositphotos.com
Ученые "научили" растение удалять из воздуха хлороформ и бензол

Кроме того, донские антимагнитные пломбы производятся в пластиковых форм-факторах, которые объединяют классическую роторную систему пломбирования и антимагнитную технологию, что позволяет значительно удешевить комплекс защиты от взлома. Цена одной пломбы в зависимости от сложности защитной конструкции варьируется от 25 до 45 рублей. Изобретатели рассказали, что первые попытки создать антимагнитные пломбы проводились в подвале, где проверялись различные образцы.

- Нам пришлось заново читать учебники по физике. Мы конструировали различные варианты пломб, потом сами же пытались их вскрыть. Методом проб и ошибок нам удалось создать прибор, защищающий от неодимовых магнитов, которые используются для воровства энергии, - рассказал Алексей Попов.

Теперь инноваторы готовятся совместно с инженерами промышленного коворкинга "Garaж" усовершенствовать технологическую цепочку маркировки пломб и организовать промышленное производство. Ведь до сих пор каждую антивандальную пломбу изобретателям приходилось собирать вручную. А тема защиты приборов учета более чем актуальна. С начала года в Ростовской области газовые службы зарегистрировали 1 831 случай вмешательства в работу приборов учета, а ущерб составил 117 миллионов рублей.

Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Астраханская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими
СК займется проверкой качества следствия