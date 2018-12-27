Определитель аварий

Астраханский школьник Дмитрий Попов вместе со своим научным руководителем изобрел прибор для диагностики оборудования сетей электрораспределения. Разработка юного инноватора оказалась настолько интересной, что тестировать ее решили сразу на реальном производстве.

Дмитрий Попов учится в седьмом классе одной из астраханских школ, а параллельно занимается в Региональном школьном технопарке. Именно там он под руководством своего наставника Ильи Воеводина и разработал этот перспективный проект. Автоматизированная система управления ELMO - это устройство для мониторинга оборудования электросетей с автоматическим оповещением персонала и потребителей. Аппарат позволяет постоянно контролировать и прогнозировать техническое оборудование трансформаторных подстанций, и если что-то вдруг пойдет не так, своевременно оповещает об этом сотрудников.

- Благодаря прибору можно сократить потери от аварий и отказа оборудования распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Сейчас устройство работает в тестовом режиме, мы получаем и анализируем данные, - рассказывает Илья Воеводин.

Кстати, тестируют устройство не в учебной лаборатории, а в "полевых условиях" - на трансформаторной подстанции. Энергетики говорят, что, если разработка хорошо себя зарекомендует, то этим аппаратом будут оснащены все трансформаторные подстанции. Дмитрий тем временем уже разрабатывает макет следующей версии прибора, который будет более совершенным.

Дай команду роботу

В таганрогском детском центре технического творчества внедрена ИТ-разработка, позволяющая обучать дошкольников и учащихся начальных классов графическому программированию конструкторов робототехники. Автор программы, недавний выпускник института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Артем Попов, получил за свое ноу-хау грант областного правительства как победитель конкурса на лучший ИТ-проект в социальной номинации.

- Ребенок может самостоятельно собрать своего первого робота, "научить" его перемещаться по заданной траектории и делать другие вещи, - рассказывает Артем.

Для увлекательных занятий используется робот в связке с ноутбуком, взаимодействие между ними осуществляется по блютузу. Ребенок запускает программу Артема и с ее помощью создает что-то новое, а главное, свое. К примеру, дает команду роботу двигаться по заданному маршруту или превращает его в гирлянду, заставляя мигать лампочками в определенной последовательности. Работе с программой можно научить шестилетнего ребенка, главное, чтобы он умел считать и читать.

- Цифровой грамотностью сегодня нужно овладевать с дошкольного возраста, - уверен программист. - Убежден, что лет через пятнадцать люди будут программировать свой "умный" дом, и даже домохозяйка сможет легко это сделать.

Сыр вместо таблеток

Преподаватель кафедры пищевых технологий Донского аграрного технологического университета из поселка Персиановского Ольга Войтенко разработала новый вид сыра. Началось все с любви к молоку, которая у Ольги с детства. Еще будучи студенткой, она стала заниматься разработкой новых продуктов, полезных для здоровья. И решила создать мягкий сычужный сыр, по консистенции похожий на творог, но со вкусом сыра. Занималась этим со второго курса, а затем защитила диплом.

Кроме прочих достоинств, проект Войтенко хорош тем, что такому сыру не нужно много времени для созревания, его можно употреблять практически сразу после приготовления. Этого удалось достичь подбором определенных бактерий, которые не только ускоряют процесс созревания сыра, но и положительно влияют на микро флору человека, восстанавливая ее. Ему, например, больше не понадобится употреблять пробиотики из аптеки. А просто с удовольствием полакомиться лечебно-профилактическим сыром для здоровья.

Новый продукт уже прошел различные органолептические и микробиологические испытания. Получен патент. Сейчас отправлена заявка на получение лицензии для его производства. Выбрана и площадка в Ростове.

Счетчик под защитой

В Ростове-на-Дону изобретатели Алексей Попов и Александр Процик разработали новые антимагнитные пломбы для защиты метрологического оборудования, счетчиков для учета газа, воды и электроэнергии. Их антивандальные пломбы оказались дешевле и эффективнее импортных аналогов.

- Инновационные антимагнитные пломбы обладают несколькими профилями защиты от внешних факторов. Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати повышает устойчивость к кислоте, кипятку и другим агрессивным субстанциям. Термоиндикатор предотвращает взлом пломбы в результате нагрева, а усиленная голографическая бронированная пленка защищает индикатор от подмены, - рассказал Алексей Попов.

Кроме того, донские антимагнитные пломбы производятся в пластиковых форм-факторах, которые объединяют классическую роторную систему пломбирования и антимагнитную технологию, что позволяет значительно удешевить комплекс защиты от взлома. Цена одной пломбы в зависимости от сложности защитной конструкции варьируется от 25 до 45 рублей. Изобретатели рассказали, что первые попытки создать антимагнитные пломбы проводились в подвале, где проверялись различные образцы.

- Нам пришлось заново читать учебники по физике. Мы конструировали различные варианты пломб, потом сами же пытались их вскрыть. Методом проб и ошибок нам удалось создать прибор, защищающий от неодимовых магнитов, которые используются для воровства энергии, - рассказал Алексей Попов.

Теперь инноваторы готовятся совместно с инженерами промышленного коворкинга "Garaж" усовершенствовать технологическую цепочку маркировки пломб и организовать промышленное производство. Ведь до сих пор каждую антивандальную пломбу изобретателям приходилось собирать вручную. А тема защиты приборов учета более чем актуальна. С начала года в Ростовской области газовые службы зарегистрировали 1 831 случай вмешательства в работу приборов учета, а ущерб составил 117 миллионов рублей.