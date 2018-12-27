Волонтеры благотворительного движения "Старость в радость" проводят акцию по сбору новогодних подарков для бабушек и дедушек, живущих в домах престарелых Ростовской области. Каждый из них получит свой индивидуальный подарок - тот, о котором он мечтает. Волонтеры заранее провели опрос подопечных, чтобы узнать, чего не хватает тому или иному человеку. Как оказалось, пенсионеры очень скромны в своих желаниях. Им не нужны новомодные гаджеты, они не мечтают о машине или путешествии, не грезят о дорогих шубах и украшениях. Чего же хотят бабушки и дедушки?

Ольга Ивановна попросила байковый халат, ночную сорочку и гамаши. Татьяне Борисовне нужен хлопковый платок на голову и одноразовые пеленки. Сергей Иванович заказал бритвенные принадлежности, пеленки и носки. Геннадию Павловичу нужна рубашка 50-го размера.

Для Нины Ивановны уже закупили пряжу - она вяжет носочки. А для дедушки Сережи из станицы Романовской уже приготовили цветную бумагу. Из нее он вырезает снежинки. Причем каждая - произведение искусства.

Некоторые пенсионерки просили губную помаду и крем для лица. Женщина ведь в любом возрасте и состоянии остается женщиной. Один то ли в шутку, то ли всерьез заявил: "Хочу палку копченой колбасы!" Скоро он ее получит. Другой заказал мундштук. Третий - спортивные трико.

- В пакет можно положить несколько предметов из списка, чтобы получился настоящий подарок, добавить красочный календарь на 2019 год (лучше с крупными цифрами и буквами). Такой незамысловатый подарок очень нужен в комнате и весь год будет напоминать о вас, - говорит Марина Шкребец. - Его можно подписать как открытку и оставить добрые пожелания.

Зефир, пастила или мармелад, плитка шоколада, пачка печенья или вафель, чай, кофе, цикорий... Кроме того, пожилым всегда нужны предметы гигиены: подгузники для взрослых, мыло, шампунь, противопролежневый и гигиенический кремы, туалетная бумага.

Под патронажем ростовских волонтеров несколько сотен одиноких пожилых людей, волею судьбы оказавшихся на старости лет в казенных стенах. Основной возраст подопечных - 60+. Самому старшему подшефному - 96.

- У волонтеров, помогающих пожилым, есть свой кодекс. Например, нельзя спрашивать у подопечного, каким образом он оказался в казенных стенах, есть ли у него дети, внуки и другие родственники. Зачастую эта тема для них очень болезненна, а наша задача - нести радость и позитив. К слову, примерно у 70 процентов обитателей приютов имеются родственники. Мы стараемся ездить к нашим бабулям и дедулям регулярно. Конечно, часто не получается, но минимум четыре раза в год устраиваем такие поездки. Каждую стараемся превратить для них в настоящий праздник. И чувствуем: нас очень ждут. Как собственных внуков, - говорит Марина Шкребец.

Информацию об индивидуальном сборе подарков волонтеры разместили в соцсетях. И люди откликнулись. Некоторые собирают подарки сразу для нескольких конкретных пенсионеров. Пункты сбора сюрпризов организовали в кафе и магазинах. Также пригласили тех, кто готов присоединиться к новогодним поездкам в качестве Деда Мороза, Снегурочки, водителя, музыкантов-исполнителей.

- Мы не призываем отдавать последнюю рубашку. Поделиться можно своей любовью, радостью и счастьем. Возможно, именно от вашего подарка одинокой бабушке на Новый год станет чуть теплее, - считает Марина.

Кстати

Подарки от добрых людей уже совсем скоро поедут в 14 социальных учреждений: в станицу Романовскую, Большую Орловку, Мечетинскую, в Новый Егорлык, Семикаракорск, Шахты, Новочеркасск, в поселок Малая Роща, Новая Целина, Михайловка, Кугейский, Ново-Роговский, Кавалерский, Каменоломни. Поздравить планируется около 700 человек.