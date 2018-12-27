Из-за финансовых трудностей в Калмыкии на грани закрытия оказался Республиканский русский театр драмы и комедии. Ситуация усугубляется тем, что это один из двух театров, действующих сейчас во всей степной республике.

Как пояснили "РГ" в региональном министерстве культуры и туризма, Республиканский русский театр образован в 1991 году на базе русской труппы Калмыцкого государственного драматического театра имени Басангова и с тех пор базируется в здании бывшего Дома культуры "Строитель". Однако сам ДК был построен еще в 1960 году, и сейчас это здание остро нуждается в капитальном ремонте. К тому же плановая проверка МЧС и элистинской прокуратуры выявила в театре нарушения пожарной безопасности.

Речь идет прежде всего об отсутствии противопожарной системы. По этой причине Элистинский городской суд вынес решение о приостановлении эксплуатации здания театра до устранения нарушений. Апелляционная жалоба была отклонена, и судебное решение осталось без изменений.

По словам директора театра Виктора Хаптаханова, для того чтобы установить противопожарную систему, требуется несколько миллионов рублей, которых попросту нет. А взять эти деньги неоткуда, потому что бюджет республики уже сверстан.

По этой причине спектаклей на сцене Республиканского русского театр драмы и комедии в ближайшее время не будет.

Республиканский русский театр базируется в здании бывшего Дома культуры "Строитель". Однако сам ДК был построен еще в 1960 году, и сейчас это здание остро нуждается в капитальном ремонте

Заместитель министра культуры и туризма Калмыкии Николай Санджиев согласился с тем, что здание театра необходимо ремонтировать, а самое главное - обеспечить безопасность артистов и зрителей.

Надежда на то, что театр не прекратит своего существования, все же есть. Как сообщили в республиканском министерстве культуры и туризма, на 2019-2020 годы уже запланирована реконструкция обветшалого здания. На это потребуется 36,8 миллиона рублей. Уже готова проектно-сметная документация, и предполагается поэтапное выделение средств из бюджета.

В ведомстве также заверили, что будут созданы все необходимые условия для работы театрального коллектива. Репетиции теперь будут проходить в малом зале, а показываться спектакли - в большом зале Национального драмтеатра имени Б. Басангова, из которого когда-то и вышла русская труппа. Также у театра, лишившегося здания, запланированы гастроли по районам республики и за ее пределами.

- Запрет на эксплуатацию здания ни в коей мере не отразится на деятельности Республиканского русского театра драмы и комедии, и все запланированные мероприятия пройдут в установленные сроки, - пообещали в министерстве культуры и туризма.

Между тем

В 2016 году похожая ситуация сложилась в Калмыцкой государственной филармонии. В здании 1972 года постройки также была проведена проверка и выявлены нарушения, в том числе связанные с противопожарной безопасностью. В итоге был вынесен запрет на эксплуатацию здания. После ремонта Калмгосфилармония возобновила работу.