Ученые предложили добывать для Крыма воду из ветра

Ученые Российской академии наук установили в Крыму конденсаторную установку, которая может вырабатывать воду из воздуха. Ее предлагают применить для покрытия дефицита воды на полуострове.

- Установка позволяет получать в условиях Крыма до нескольких тонн воды за одни сутки, - рассказал ТАСС президент РАН Александр Сергеев. - Создан рабочий образец производительностью около тонны воды, который уже функционирует в Крыму.

Ученый отметил, что разработка принадлежит отделению сельскохозяйственных наук РАН. Это не фундаментальное исследование, а прикладная работа, направленная не решение конкретной задачи - поиска дополнительных источников воды в Крыму.

Установка работает в ветреную погоду. Поток воздуха направляется в спиральный канал и попадает в зону пониженной температуры. Происходит процесс конденсации.

Глава РАН считает, что установку можно использовать не только в сельском хозяйстве, но и для поставки воды в населенные пункты.