В Сочи в суд передано второе дело о гибели ребенка в ливневке

В Сочи завершено расследование уголовное дела в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток". Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть семилетнего мальчика в ливневке (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Как уже писала "РГ", ЧП произошло в поселке Лазаревское в начале августа текущего года. Во время сильнейшего дождя мальчик упал в ливневую канаву и впоследствии погиб. Изначально было возбуждено уголовное дело на хозяина отеля, близ которого находилась ливневка. Именно он изменил конструкцию желоба. Однако позднее дело в отношении отельера было прекращено по соглашению сторон. Параллельно де появилось новое дело с другим фигурантом.

- В рамках расследования следователями была также дана правовая оценка бездействию должностных лиц МУП "Водосток", за которыми указанная ливневая канализация была закреплена на праве хозяйственного ведения. Как выяснилось, ее год никто не проверял, да и вообще выездов к месту специалистов попросту не было. В итоге никто и не заметил опасности, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.