Новости

Стала известна скорость "Авангарда" в ходе испытаний 17:12
Уходящий год оказался в Петербурге самым засушливым с начала века 17:00
Режиссер рассказал о пользе театра для души 16:52
В пострадавшем от взрыва здании керченского колледжа начались занятия 16:51
Виктор Бут не обсуждал с властями США возможность обмена 16:47
Суд Херсона продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января 16:40
Банк Болгарии предупредил о фальшивых банкнотах 16:39
Глава Минэнерго оценил потенциал наращивания нефтедобычи в России 16:22
Единая лига собирает звезд эстрады на февральский "Матч звезд" 16:18
На окраине Петербурга поезд протаранил маршрутку 16:18
В Сочи в суд передано второе дело о гибели ребенка в ливневке 16:18
Биатлонист Филимонов выиграл спринт на "Ижевской винтовке" 16:11
МВД: В 2018 году 180 тыс. иностранцев был запрещен въезд в РФ 16:10
Вооруженные силы Германии пополнятся иностранцами 16:05
Губернатор Подмосковья исполнит детские новогодние мечты 16:05
Индонезия велела самолетам не приближаться к вулкану Кракатау 16:03
В массовом ДТП на трассе М5 пострадали шесть и погиб один человек 16:00
В Челябинской области открыли оленью ферму 15:47
Умер легендарный советский актер и мастер озвучки Дмитрий Матвеев 15:15
Вышел трейлер интерактивного полнометражного фильма "Черное зеркало" 15:03
Умер болельщик "Интера", сбитый фургоном с фанатами "Наполи" 14:58
Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину 14:40
Сибирские ученые выведут особую группу мини-пигов 14:38
В Риме умер известный журналист Алексей Букалов 14:33
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 16:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в суд передано второе дело о гибели ребенка в ливневке

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи завершено расследование уголовное дела в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток". Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть семилетнего мальчика в ливневке (часть 2 статьи 293 УК РФ).

В Сочи инженеру "Водостока" предъявили обвинение в гибели ребенка

Как уже писала "РГ", ЧП произошло в поселке Лазаревское в начале августа текущего года. Во время сильнейшего дождя мальчик упал в ливневую канаву и впоследствии погиб. Изначально было возбуждено уголовное дело на хозяина отеля, близ которого находилась ливневка. Именно он изменил конструкцию желоба. Однако позднее дело в отношении отельера было прекращено по соглашению сторон. Параллельно де появилось новое дело с другим фигурантом.

- В рамках расследования следователями была также дана правовая оценка бездействию должностных лиц МУП "Водосток", за которыми указанная ливневая канализация была закреплена на праве хозяйственного ведения. Как выяснилось, ее год никто не проверял, да и вообще выездов к месту специалистов попросту не было. В итоге никто и не заметил опасности, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"