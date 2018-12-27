В Волгоградской области отчим убил семилетнего пасынка

В частном доме в хуторе Рябовский Волгоградской области обнаружено тело семилетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Как уточнили в ведомстве, в убийстве мальчика заподозрили его отчима, который ранее нередко избивал ребенка и издевался над ним. В последний раз это случилось 25 декабря.

Мальчик не смог выполнить поручение отчима - наколоть дров. В наказание мужчина избил его. От полученных травм ребенок погиб.

По факту гибели ребенка возбуждено дело по ч 4 ст 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). 35-летний подозреваемый, проживавший с матерью погибшего, задержан.

Следствие также полагает, что мать мальчика знала о постоянных избиениях старшего сына, но замалчивала данный факт. В семье проживают еще двое маленьких детей.