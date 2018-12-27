Новости

Стала известна скорость "Авангарда" в ходе испытаний 17:12
Уходящий год оказался в Петербурге самым засушливым с начала века 17:00
Режиссер рассказал о пользе театра для души 16:52
В пострадавшем от взрыва здании керченского колледжа начались занятия 16:51
Виктор Бут не обсуждал с властями США возможность обмена 16:47
Суд Херсона продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января 16:40
Банк Болгарии предупредил о фальшивых банкнотах 16:39
Глава Минэнерго оценил потенциал наращивания нефтедобычи в России 16:22
Единая лига собирает звезд эстрады на февральский "Матч звезд" 16:18
На окраине Петербурга поезд протаранил маршрутку 16:18
В Сочи в суд передано второе дело о гибели ребенка в ливневке 16:18
Биатлонист Филимонов выиграл спринт на "Ижевской винтовке" 16:11
МВД: В 2018 году 180 тыс. иностранцев был запрещен въезд в РФ 16:10
Вооруженные силы Германии пополнятся иностранцами 16:05
Губернатор Подмосковья исполнит детские новогодние мечты 16:05
Индонезия велела самолетам не приближаться к вулкану Кракатау 16:03
В массовом ДТП на трассе М5 пострадали шесть и погиб один человек 16:00
В Челябинской области открыли оленью ферму 15:47
Умер легендарный советский актер и мастер озвучки Дмитрий Матвеев 15:15
Вышел трейлер интерактивного полнометражного фильма "Черное зеркало" 15:03
Умер болельщик "Интера", сбитый фургоном с фанатами "Наполи" 14:58
Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину 14:40
Сибирские ученые выведут особую группу мини-пигов 14:38
В Риме умер известный журналист Алексей Букалов 14:33
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 15:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Малыши ждут

Власти Крыма обещают ликвидировать очереди в детсады в 2020 году
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7756 (293)
В 2019 году в Республике Крым будет создано 6000 новых мест в детских садах, для чего власти собираются построить 39 модульных зданий.

За нынешний год на полуострове создано почти 5000 новых мест. И благодаря этому в 18 из 25 муниципалитетов 90 процентов детей обеспечены бесплатным дошкольным образованием. В некоторых поселках очередь ликвидирована полностью.

В Крыму к 1 сентября не успели открыть девять детсадов

В целом сейчас ждут места в дошкольные учреждения около 11,5 тысячи детей, наиболее остро проблема встала в Симферополе, где не могут попасть в сады почти 7000 дошкольников. Проблема в том числе возникла из-за недобросовестных подрядчиков, работавших по контрактам в рамках ФЦП развития Крыма. Как рассказал на итоговой пресс-конференции глава РК Сергей Аксенов, строительство 24 детских садов зависло именно по этой причине.

Но власти планируют, что в 2020 году вопрос доступности дошкольного образования будет целиком решен. Только в Симферополе сейчас строят еще девять стационарных и пять модульных детсадов. Благодаря этому в 2019-м в столице Крыма очередь должна сократиться на 2700 человек.

Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Очередь в детский сад
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"