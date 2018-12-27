В 2019 году в Республике Крым будет создано 6000 новых мест в детских садах, для чего власти собираются построить 39 модульных зданий.

За нынешний год на полуострове создано почти 5000 новых мест. И благодаря этому в 18 из 25 муниципалитетов 90 процентов детей обеспечены бесплатным дошкольным образованием. В некоторых поселках очередь ликвидирована полностью.

В целом сейчас ждут места в дошкольные учреждения около 11,5 тысячи детей, наиболее остро проблема встала в Симферополе, где не могут попасть в сады почти 7000 дошкольников. Проблема в том числе возникла из-за недобросовестных подрядчиков, работавших по контрактам в рамках ФЦП развития Крыма. Как рассказал на итоговой пресс-конференции глава РК Сергей Аксенов, строительство 24 детских садов зависло именно по этой причине.

Но власти планируют, что в 2020 году вопрос доступности дошкольного образования будет целиком решен. Только в Симферополе сейчас строят еще девять стационарных и пять модульных детсадов. Благодаря этому в 2019-м в столице Крыма очередь должна сократиться на 2700 человек.