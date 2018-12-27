Какая новогодняя елка предпочтительнее с точки зрения экологии и семейной экономики и что предлагают нам на елочных базарах?

Уральцев, желающих собственноручно срубить елочку "под самый корешок", с каждым годом становится меньше. По данным департамента лесного хозяйства Свердловской области, если в 2014-м в лесничества Свердловской области обратилось за этим 18 тысяч человек, то в 2017-м - 16 тысяч. Борцы за экологию категорически против живого символа Нового года: мол, ради двух недель праздника нельзя рубить хвойное дерево, лучше купить искусственное - хватит на несколько лет. Кстати, оно в результате и обойдется дешевле.

Оппоненты возражают: даже если покупать одну синтетическую елку на пять лет, ежегодно на свалках окажутся сотни тысяч изделий. Переработкой их пока никто не занимается, а значит, множество металлических стволов и пластиковых веток будут захламлять природу. Причем переработка тоже небезвредна для окружающей среды и требует немалых затрат электричества. А вот настоящее деревце послужит и после Нового года - например, в виде дров или стружки. К тому же древесная зола - не пластик, она может стать хорошим удобрением, отмечает главный научный сотрудник Института экономики УрО РАН Александр Куклин.

Да и не так уж дорога натуральная елка. Например, в этом году ее можно купить практически по цене автобусного билета - деревце высотой до метра обойдется в 39 рублей. Двухметровая стоит 80 рублей, до трех метров - 119, ну а взрослая ель выше четырех метров - 198 рублей. Но это если заключать договор на рубку в одном из 30 свердловских лесничеств и самому прийти в лес с топором.

Переработкой искусственных елей никто не занимается, к тому же она небезвредна для окружающей среды и требует немалых затрат электричества

Ажиотажа в лесничествах нет, хотя спрос на живые елки устойчивый. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Сысертском лесничестве, договоры на вырубку деревьев хвойных пород (в основном это сосны, каждому заявителю разрешают срубить не более двух штук) заключают с 16 декабря, каждый день обращаются 70-100 человек. Низкая цена продиктована особым статусом деревьев - это поросль, которая в любом случае будет ликвидирована в местах противопожарных разрывов, под линиями электропередачи, у обочин дорог в зонах расчистки. Так что главная статья расходов покупателей - транспорт.

- Искусственная елка более долговечна и может окупиться за несколько лет, в зависимости от ее качества. Так, из расчета цены живой ели около 500 рублей в течение 10 лет окупится качественная искусственная стоимостью 5000. Импортные изделия стоят до 30 тысяч рублей, так что большинству населения они не по карману. Отечественные дешевле, но их качество ниже и срок жизни короче, - считает директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Выбор искусственных елок в этом году огромный, но цены действительно шокируют. Более-менее приличное дерево высотой 180 сантиметров стоит около 8-10 тысяч рублей. На первый, да и на второй взгляд ничего особенного: стальной ствол, поливинилхлорид, полипропилен… Ветки элитных экземпляров целиком отливают из резины или силикона (главное преимущество - можно не только протирать тряпкой, но и мыть), а цена дерева средних размеров может достигать 57 тысяч рублей. Причем из дополнительных "опций" у такой суперелки только встроенные прямо в ветки светодиодные фонарики. Вопрос о происхождении товара поставил консультанта в тупик.

- Это точно не Китай! Они американские. Ну, то есть поставляет фирма из Санкт-Петербурга, а производство в Таиланде, - сбивчиво объяснила продавец.

Очевидно, что себестоимость такой красавицы минимальна, главные составляющие цены - доставка и хранение. Кстати, эти же факторы значительно увеличивают и цену живых елок. Недавно местный новостной портал рассказал о молодом предпринимателе из Екатеринбурга, который решил открыть бизнес по продаже новогодних деревьев, но из 300 элитных пихт продал только шесть и оказался на грани банкротства. Привезенные в Россию из эстонского питомника пихты стоят весьма недешево - от 4,5 до 10 тысяч рублей (самые большие, высотой 2,5 метра - 16 тысяч). По мнению экспертов, везти на Урал хвойные деревья - действительно рискованная бизнес-идея, это все равно что продавать тепличные овощи из Тюмени в Краснодарском крае.

А чем торгуют на елочных базарах в Екатеринбурге? Прайс на живые новогодние деревья состоит из полутора десятков наименований: ель, сосна, пихта Нордмана - от 500 рублей за погонный метр, еловые, сосновые и даже кедровые букеты (250-300 рублей, кедровый - 500), есть даже букет с шишками за 600. Пушистая и ароматная живая ель высотой около двух метров обойдется в 1250 рублей. Все деревья родом из уральских лесов. Как сообщил директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков, елочные базары обеспечивают продукцией 600 свердловских арендаторов. Как правило, сами они доставкой и продажей деревьев не занимаются, это дело посредников.