Свердловские энергетики, используя механизм энергосервисных контрактов, установят около 30 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Сопоставимый по масштабу проект запущен и на Южном Урале. Они, как и ряд других, реализуются в рамках цифровизации российского сетевого комплекса.

В конце декабря электросетевой холдинг "Россети" утвердил концепцию "Цифровой трансформации 2030", которая предполагает полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры до 2030 года посредством внедрения цифровых технологий.

- Все мероприятия цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры будут реализовываться в рамках существующих тарифно-балансовых решений, то есть исходя из возможностей инвестиционных программ дочерних обществ, что, подчеркиваю, не повлияет на тариф для конечного потребителя, - отметил генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский. - Как мы рассчитываем, программа окупится за счет собственной эффективности и долгосрочных правил регулирования. Возможность сохранения полученных эффектов в качестве источников для инвестиций позволит компании увеличивать объем дивидендных выплат.

Как показывает зарубежный опыт, цифровая трансформация электросетей ведет к существенному снижению операционных и инвестиционных расходов сетевых компаний, сокращению потерь электроэнергии, повышению надежности, доступности электроснабжения и созданию набора дополнительных сервисов для клиентов. Внедрение цифровых технологий предполагает экономию при реализации инвестиционных программ, открывает новые возможности для опережающего развития сетевой инфраструктуры при увеличении доходности бизнеса компании. Кроме того, цифровые решения обеспечивают готовность инфраструктуры к новым технологическим вызовам. Ожидается, что показатели SAIDI/SAIFI (количество и частота технологических нарушений, ведущих к прекращению электроснабжения потребителей) удастся снизить на 50 процентов, в полтора раза повысить доступность технологического присоединения, а также увеличить сроки службы активов на десять процентов.

В МРСК Урала, дочернем обществе Россетей, проектам, которые в ближайшей перспективе позволят изменить облик электросетей Урала и Прикамья, уделяют самое пристальное внимание.

- Сегодня очень много говорят о необходимости цифровой трансформации экономики. Учитывая тот факт, что энергетика является одним из фундаментов экономического развития страны, отрасль должна следовать новым трендам. Речь идет об острой необходимости меняться, - подчеркивает генеральный директор МРСК Урала Сергей Дрегваль. - Сегодня наша компания формирует инструменты построения сетей будущего - более эффективных и надежных. МРСК Урала - это не только опоры ЛЭП и оборудование подстанций. В компании организованы сотни бизнес-процессов, объем данных колоссален. С помощью IT-технологий решаются общие вопросы корпоративного управления, технологического присоединения, планирования ремонтов и инвестиционных программ. Я уже не говорю о процессах передачи энергии, анализе параметров электрической сети, оперативно-технологическом управлении.

Цель всего проекта заключается в том, чтобы потребители не ощущали дискомфорта при возникновении аварийных ситуаций в сети

Электросетевая компания планирует инвестировать значительные средства в реализацию программы. Цифровая трансформация коснется трех регионов присутствия сетевой компании: Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края. Речь идет о повышении эффективности как производственных, так и корпоративных процессов, подчеркивают энергетики. Цель всего проекта заключается в том, чтобы потребители не ощущали дискомфорта при возникновении аварийных ситуаций в сети. Очевидно, что это колоссальная работа, которую необходимо провести в ближайшие несколько лет, отмечают в компании.

В ближайшие годы МРСК Урала планирует сосредоточиться на внедрении интеллектуальных систем учета, совершенствовании оперативно-технологического управления, на создании единых IT-продуктов, которые усовершенствуют функционирование электросетей и повысят эффективность работы распределительной электросетевой инфраструктуры. В числе первых - уже упомянутые проекты установки "умных" счетчиков, которые полным ходом идут в Свердловской, Челябинской областях и в Прикамье. Интеллектуальная система учета формируется на всей территории присутствия компании, однако в первую очередь умные приборы устанавливаются на элементах сетей с высоким уровнем потерь электроэнергии.

Для реализации других проектов цифровизации выбраны пилотные площадки - два района электрических сетей (РЭС). Это Орджоникидзевский РЭС, который обслуживает электрические сети правобережной части города Перми, и Сосновский РЭС, расположенный в селе Долгодеревенское Челябинской области, где динамично развивается частное жилищное строительство. Они были выбраны по итогам проведения бенчмаркинга, поскольку имели невысокие значения интегрального показателя деятельности, который учитывает величину потерь, показатели SAIDI/ SAIFI, средний срок подключения к сетям новых потребителей, затраты на техобслуживание и ремонт оборудования. Исходя из этой оценки, было принято решение: путем применения современного цифрового оборудования и программного обеспечения изменить ситуацию и построить сеть, которая будет иметь иную функциональность.

- Цифровой район распределительных электросетей позволяет дистанционно управлять сетью и электрооборудованием в режиме реального времени, непрерывно отслеживать параметры процесса передачи и потребления электроэнергии, обладает функциями самодиагностики. Программный комплекс управления имеет функцию самообучения, позволяя с применением технологии Big Data на основе прогнозных моделей накапливать и анализировать данные по местам вероятных повреждений в сети и наиболее эффективные схемы их устранения и резервирования, - подчеркивает Павел Ливинский.

Энергетики не обходят вниманием новые IT-продукты и системы, без которых цифровая революция неизбежна. Под эгидой Россетей в МРСК Урала реализуют масштабный проект комплексной автоматизации процессов управления активами. Внедренный для этого программный продукт позволяет планировать ремонтные и эксплуатационные программы, эффективнее используя тарифные источники. Часть комплексной системы управления производственными активами уже эксплуатируется, другая будет запущена в ближайшие два года. Еще один проект, над которым работают уральские энергетики, - внедрение модуля IS-U (Industrial Solution Unit) для расчета стоимости одной из основных услуг МРСК Урала - передачи и распределения электроэнергии.

В компании продолжают развивать геоинформационные системы, благодаря которым специалисты смогут дистанционно наблюдать все электросетевые элементы. Важен и проект внедрения автоматизированных систем управления сетями. Такие технологии позволяют осуществлять онлайн-мониторинг состояния инфраструктуры, использовать возможности самодиагностики и автоматического восстановления электроснабжения потребителей в случае технологических нарушений. В результате перерывы в подаче энергии сократятся практически до нуля, то есть возникающие аварии не будут отражаться на снабжении потребителей.

- В реализации масштабного проекта цифровой трансформации отрасли нам потребуются новейшие информационные системы, программное обеспечение, устройства связи и системы кибербезопасности, - отметил Ливинский. - Мы ставим задачу в течение трех лет создать собственную SCADA (от английского - диспетчерское управление и сбор данных. - Прим. ред.), в которой будут применяться только отечественные технологии. Причем как в части программного обеспечения, так и в плане комплектующих. Мы будем максимально открыты для всех поставщиков. Это создаст основу для развития высокотехнологичных предприятий России и повысит их привлекательность, в том числе на внешних рынках.