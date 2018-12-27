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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Взрыв прибыли

Из-за бюрократических проволочек власти просто не успевают проконтролировать сезонный пиротехнический бизнес
Текст: Ксения Дубичева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7755 (292)
Администрация Екатеринбурга много лет напряженно сражается, выкорчевывая незаконные нестационарные объекты торговли с улиц города. И словно в насмешку верной приметой приближения Нового года стали десятки появившихся в самых разных местах взрывоопасных ларьков с пиротехникой сомнительного качества.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Киоск с пиротехникой закроется уже через неделю после Нового года, но пока покупателей здесь хватает. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Киоск с пиротехникой закроется уже через неделю после Нового года, но пока покупателей здесь хватает. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Все они скроены по одному образцу: бытовка, лучшие годы которой остались позади, завернутая в баннер с перечислением ассортимента. Как правило, снаружи звуковая колонка с зудящей музыкой. Недра киоска забиты яркими коробками с пиротехникой с разбросом цен от 30 рублей за хлопушку до 70 тысяч за батарею салюта с брутальными названиями вроде "Крутой" или "Десерт олигарха". Жужжащий обогреватель не спасает от холода утонувшего в пуховике продавца. Наш вопрос: "Есть ли у вас огнетушитель?" - он почему-то счел обидным и нагрубил в ответ, потому спрашивать о сертификации торговли мы поостереглись.

- Да, в этом году конкуренция выросла, набежали непрофессионалы, все хотят быстро заработать, не особо напрягаясь, - сетует предприниматель Александр, который сезонным пиротехническим бизнесом занимается уже третий год.

Екатеринбург заполонили незаконные ларьки с пиротехникой
Видео: Запускаем пиротехнику вместе со спасателем МЧС

По его словам, три года назад торговля была более цивилизованной, "пиротехников" пускали в торговые центры, где сейчас в аренде отказывают: "Не наш формат". Можно прикинуть накладные расходы: аренда 15-метрового закутка (15 тысяч рублей), три витрины и прилавок (28 тысяч), реклама - промоутер и баннер (три и пять тысяч), зарплата продавца (30 тысяч: 300 рублей в день плюс пять процентов с выручки), бензин для подвоза товара (пять тысяч) - итого 86 тысяч рублей. За месяц торговли при продаже товара на 300 тысяч в день со средней накруткой в 75 процентов от оптовой цены предприниматель выходил на чистую прибыль в 400 тысяч рублей. Нынче он замахнулся на миллион, для чего арендовал и перепрофилировал три павильона быстрого питания в центре города.

По его наблюдениям, "взрывной" прирост торговых точек с фейерверками в этом году обеспечил "агрессор" - екатеринбургский индивидуальный предприниматель, который предлагает "франшизу магазина фейерверков" за 199 тысяч рублей. Он обещает предоставить ларек, локацию, товар, златые горы и доход до 600 тысяч, а также выкуп киоска по окончании "страды" за полцены. В арбитражном суде ждет рассмотрения иск: крупнейший российский производитель пиротехники обвиняет этого предпринимателя в незаконном использовании товарного знака.

Пока администрация нас найдет, составит протокол, обратится в суд с требованием сноса объекта, пройдет пара месяцев. К тому времени сезон торговли закончится, хозяин сам увезет киоск, объясняют продавцы

Как правило, вся документация "франшизного" киоска сводится к обычному торговому сертификату, бизнесмены обходятся без договоров на пользование землей и подключение к электросетям, а также не утруждаются соблюдением мер пожарной безопасности.

- Пока администрация нас найдет, составит протокол, обратится в суд с требованием сноса объекта, пройдет пара месяцев. К тому времени сезон торговли закончится, хозяин сам увезет киоск, - объясняет один из продавцов.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Администрация пытается как-то ввести в рамки такую торговлю, но не справляется. Меры, принимаемые к павильонам пиротехники, не отличаются от алгоритма ликвидации, допустим, ларька с картошкой, неопасной в плане возгорания.

- Каждый год на полтора месяца все это превращается в неконтролируемый процесс - новые киоски появляются ежедневно, - признает глава городского комитета по товарному рынку Елена Чернышева. - Нам выделяют средства на вывоз незаконно размещенных объектов, до конца года снесем около 20.

Стоимость сноса одного киоска, незаконно размещенного на муниципальной земле, - около шести тысяч рублей, которые в бюджет города не возвращаются: пока ни один владелец демонтированного ларька не забрал свое имущество со спецстоянки.

Выявляют нарушителей и рейды "Народного контроля", однако длительность бюрократической процедуры сводит на нет усилия активистов. Нынче они собрали информацию о примерно сорока подозрительных киосках.

- Никто не застрахован от случайного возгорания пиротехники и последующей детонации всей продукции, - предупреждает координатор проекта Дмитрий Чукреев. - По каждому факту мы готовим обращение в прокуратуру и до конца года проведем еще несколько рейдов.

Кстати

Под Новый год особый противопожарный режим введен в ряде регионов, например в Татарстане. В Петербурге, где в зимние праздники как-то подожгли арку Главного штаба, выделены специальные площадки для использования пиротехники. В Чебоксарах, Краснодаре, Железноводске, Кузбассе, Туве муниципальные власти, не дожидаясь ЧП, инициируют усиленные проверки "взрывной" торговли. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о введении на территории города особого противопожарного режима с сегодняшнего дня по 14 января 2019-го. В результате пожнадзор получил широкие полномочия для проверок, в частности, точек продаж пиротехники.

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