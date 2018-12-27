Новости

Стала известна скорость "Авангарда" в ходе испытаний 17:12
Уходящий год оказался в Петербурге самым засушливым с начала века 17:00
Режиссер рассказал о пользе театра для души 16:52
В пострадавшем от взрыва здании керченского колледжа начались занятия 16:51
Виктор Бут не обсуждал с властями США возможность обмена 16:47
Суд Херсона продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января 16:40
Банк Болгарии предупредил о фальшивых банкнотах 16:39
Глава Минэнерго оценил потенциал наращивания нефтедобычи в России 16:22
Единая лига собирает звезд эстрады на февральский "Матч звезд" 16:18
На окраине Петербурга поезд протаранил маршрутку 16:18
В Сочи в суд передано второе дело о гибели ребенка в ливневке 16:18
Биатлонист Филимонов выиграл спринт на "Ижевской винтовке" 16:11
МВД: В 2018 году 180 тыс. иностранцев был запрещен въезд в РФ 16:10
Вооруженные силы Германии пополнятся иностранцами 16:05
Губернатор Подмосковья исполнит детские новогодние мечты 16:05
Индонезия велела самолетам не приближаться к вулкану Кракатау 16:03
В массовом ДТП на трассе М5 пострадали шесть и погиб один человек 16:00
В Челябинской области открыли оленью ферму 15:47
Умер легендарный советский актер и мастер озвучки Дмитрий Матвеев 15:15
Вышел трейлер интерактивного полнометражного фильма "Черное зеркало" 15:03
Умер болельщик "Интера", сбитый фургоном с фанатами "Наполи" 14:58
Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину 14:40
Сибирские ученые выведут особую группу мини-пигов 14:38
В Риме умер известный журналист Алексей Букалов 14:33
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В массовом ДТП на трассе М5 пострадали шесть и погиб один человек

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области выясняют обстоятельства массового ДТП на трассе М5, в котором пострадали шесть и погиб один человек. По предварительным данным, грузовик протаранил четыре легковых автомобиля, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.

Шестеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Брянском

- Авария произошла на 1551 километре федеральной автодороги М5 "Урал", - сообщили в ведомстве. - По предварительным данным: водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с четырьмя легковыми автомобилями. Один пострадавший скончался на месте происшествия, еще шестеро, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие бригадами "скорой помощи" доставлены в больницу ближайшего к месту ДТП города Аша. На месте происшествия организовано реверсивное движение, отметили в ведомстве.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"