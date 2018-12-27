В массовом ДТП на трассе М5 пострадали шесть и погиб один человек

В Челябинской области выясняют обстоятельства массового ДТП на трассе М5, в котором пострадали шесть и погиб один человек. По предварительным данным, грузовик протаранил четыре легковых автомобиля, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.

- Авария произошла на 1551 километре федеральной автодороги М5 "Урал", - сообщили в ведомстве. - По предварительным данным: водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с четырьмя легковыми автомобилями. Один пострадавший скончался на месте происшествия, еще шестеро, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие бригадами "скорой помощи" доставлены в больницу ближайшего к месту ДТП города Аша. На месте происшествия организовано реверсивное движение, отметили в ведомстве.