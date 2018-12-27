Житель Ноябрьска напал на инспектора ДПС в служебной машине

В Ноябрьске 29-летнему местному жителю предъявили обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Сам инцидент случился еще в ноябре, рассказала в пресс-службе Следственного комитета ЯНАО. Ночью третьего числа дорожно-патрульная служба остановила на улице машину с пьяным мужчиной за рулем. Инспектор потребовал, чтобы тот сел в салон автомобиля ДПС, чтобы составить протокол. Нарушитель, однако, был иного мнения и в патрульной машине сидеть не пожелал.

"Инспекторы повторно препроводили мужчину в салон служебного авто и выдвинулись в сторону здания ОМВД. По дороге обвиняемый локтем ударил в лицо сотрудника полиции и нанес ему закрытую черепно-мозговую травму", - сообщает пресс-служба СК автономного округа.

Хулигану, который, кстати, ранее уже был судим, предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти". В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину.